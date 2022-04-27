Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.
Ілон Маск наприкінці лютого направив тисячі терміналів Starlink в Україну. Тоді Михайло Федоров разом із Пентагоном закликали допомогти зберегти зв’язок в атакованій країні Росією з кількох сторін.
У середині квітня розпочали роботу над відкриттям представництва в Україні. Наразі станціями супутникового зв’язку користуються Збройні сили України, підтримується робота критичних енергетичних та телекомунікаційних об’єктів, закладів охорони здоров’я. Подібних станцій налічується понад 10 тисяч.
Після деокупації Київської області обладнання Starlink забезпечило зв’язком Ірпінь, Плахтянку та Романівку.
- Нагадаємо, в Україні терміналами Starlink може користуватися будь-хто охочий. Раніше вони були призначені лише для об’єктів критичної інфраструктури.
- Ще 3 березня термінали для супутникового інтернету Starlink, що прибули в Україну, готували до експлуатації.