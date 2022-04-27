В Україні відсьогодні відкрито представництво Starlink Ukraine. Наприкінці лютого голова компанії SpaceX Ілон Маск розпочав співробітництво, коли передав термінали супутникового зв'язку.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Ілон Маск наприкінці лютого направив тисячі терміналів Starlink в Україну. Тоді Михайло Федоров разом із Пентагоном закликали допомогти зберегти зв’язок в атакованій країні Росією з кількох сторін.

У середині квітня розпочали роботу над відкриттям представництва в Україні. Наразі станціями супутникового зв’язку користуються Збройні сили України, підтримується робота критичних енергетичних та телекомунікаційних об’єктів, закладів охорони здоров’я. Подібних станцій налічується понад 10 тисяч.

Після деокупації Київської області обладнання Starlink забезпечило зв’язком Ірпінь, Плахтянку та Романівку.