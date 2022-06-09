Сьогодні представництво компанії "Starlink Ukraine" отримало ліцензію оператора. Це результат продовження співробітництва Міністерства цифрової трансформації України та голови компанії "SpaceX" Ілона Маска.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

“Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1”, — написав міністр.

Також Федоров додав, що представництво компанії “SpaceX” уже скоро почне активну роботу в Україні

Нагадаємо, що в Україні відкрито представництво Starlink Ukraine. Наприкінці лютого голова компанії “SpaceX” Ілон Маск розпочав співробітництво, коли передав термінали супутникового зв’язку. Також ще 3 березня термінали для супутникового інтернету “Starlink”, що прибули в Україну, готували до експлуатації. Наразі ними може користуватися будь-хто охочий. Раніше вони були призначені лише для об’єктів критичної інфраструктури.