Німецька компанія Tchibo, яка відома завдяки виробництву розчинної кави, а також фірмового одягу, побутової техніки і предметів домашнього побуту вийшла з ринку РФ.

Про це йдеться у повідомлені на офіційному сайті компанії Tchibo.

У компанії зазначили, що у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Tchibo продала свою російську дочірню компанію і тим самим припинила свій бізнес у Росії.

Проте Tchibo надавала Росії лише кавову продукцію. Але відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України постачання кави було припинено. Окрім того, компанія припинила роботу російського підприємства з обсмажування кави та всю маркетингову діяльність й присутність в інтернеті.

“Ми приголомшені повномасштабною війною Росії проти України та спричиненою нею трагедією. Подумки ми з усіма жертвами у регіоні та мільйонами людей, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабну війну РФ”, – зауважили у компанії.

Нещодавно норвезька хімічна компанія, що спеціалізується на декоративних фарбах Jotun заявила, що повністю виходить з російського ринку. У компанії зазначили, що після закриття фабрики у Росії, яке відбулося 3 березня, компанія Jotun продала акції у своїй дочірній компанії “Jotun Paints” LLC. Покупцем стала російська промислова компанія “Атомстройкомплекс”.