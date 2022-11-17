Про це повідомляє Engadget.

В Японії презентували нову Toyota Prius. П’яте покоління найпопулярнішого у світі гібрида надійде в продаж на початку 2023 року.

Компанія стверджує, що ця модель є найбільш економічною моделлю на сьогодні. За оцінками автовиробника, передня частина початкового рівня повнопривідна версія моделі має показник економії палива 57 миль на галон.

Компанія розробила Prius 2023 року, який випускатиметься у версіях LE, XLE та Limited, із низьким центром ваги, ширшою стійкою та нижчим положенням за кермом. Його лінія даху на 2 дюйми нижча, ніж у попередньої моделі, і на один дюйм ширша ззаду. Toyota прагнула до більш спортивного, сучасного вигляду, чому сприяли більші колеса у варіантах XLE та Limited.

Також нова модель Toyota Prius має покращені характеристики. Автомобіль використовує гібридну силову установку Toyota 5-го покоління та нову літій-іонну батарею, яка забезпечує 15-відсоткове збільшення потужності порівняно зі старою технологією лінійки нікель-металевих батарей. Це означає, що компанія змогла розробити менший і легший акумулятор для автомобіля без шкоди для його продуктивності. Але оскільки Prius все ще є гібридом і не покладається виключно на електрику, Toyota також оснастила його більшим дволітровим газовим двигуном.

Автовиробник зазначає, що варіанти з переднім приводом мають потужність 194 кінські сили й можуть розганятися від 0 до 60 миль на годину за 7,2 секунди, швидше, ніж у попередніх автомобілів з переднім приводом за 9,8 секунди. Повнопривідні моделі мають потужність 196 кінських сил і здатність розганятися від 0 до 60 миль/год за 7 секунд. Усі моделі мають три режими водіння: Eco, який покращує економію палива, і режими Power і Sport, які покращують реакцію на дросель.

Інші функції включають порти USB-C і мультимедійну систему Toyota Audio з сумісністю з Apple CarPlay й Android Auto. Connected Service Drive Connect від Toyota також надає власникам доступ до інтелектуального помічника, який може виконувати голосові команди та навігацію, яка може завантажувати останню доступну карту, інформацію про дорожній рух і маршрути. А якщо водіям справді важко знайти дорогу до наступного пункту призначення, вони також можуть скористатися функцією Destination Assist, щоб поговорити з агентом у будь-який час доби.

Також у компанії розповіли, що для допомоги водієві автомобіль оснащено системою моніторингу “сліпих” зон із системою попередження про поперечний рух ззаду, а також системою допомоги при паркуванні спереду та ззаду з автоматичним гальмуванням у всіх варіантах. Обмежена версія має монітор панорамного огляду, який забезпечує живий огляд навколо транспортного засобу, що обертається на 360 градусів, і систему гучного зв’язку, яка може допомогти водіям при паралельному паркуванні або задньому ході на паркувальному місці.

Крім того, модель Prius 2023 року буде оснащено останньою версією Toyota Safety Sense, яка включає систему попереднього зіткнення з виявленням пішоходів, попередженням про вихід зі смуги руху з допоміжним керуванням і круїз-контролем. Новим доповненням до цієї функції та до Prius загалом є проактивний асистент водіння, який дозволяє м’яко гальмувати на поворотах або коли він виявляє транспортний засіб, пішохода чи велосипедиста попереду автомобіля.

Компанія Toyota ще не розповіла про ціни та доступність Prius 2023 року, але обіцяє зробити ще одне оголошення з цими деталями до кінця року.

Довідка. Toyota Prius — модель гібридних автомобілів компанії Toyota, що випускається з 1997 року. Автомобіль існує в звичайній версії Hybrid та Plug-in-Hybrid, що заряджається від звичайної розетки.