Про це заявила колишня дружина працівника організації Trump Дженніфер Вайссельберг в інтерв’ю виданню Business Insider.

За словами жінки, компанія тримала владу над працівниками через дивні фінансові домовленості. Зокрема, працівникам орендували будинки, оплачували навчання їхніх дітей, однак не підвищували заробітну плату.

“Вони хочуть, щоб ви чинили злочини, але не говорили про це. Це дуже контролюють”, – сказала Вайссельберг.

Зазначимо, що Дженніфер Вайссельберг є свідком у розслідуванні можливих фінансових злочинів Трампа. У період між 2004 та 2018 роками вона була одружена з Баррі Вайссельбергом, сином Аллена Вайссельберга, багаторічного фінансового директора Трампа. Водночас Баррі Вайссельберг займає високу посаду в компанії експрезидента.

Дженніфер Вайссельберг заявила, що передала прокурорам “сім коробок” документів, які вона отримала у процесі розлучення. Прокурори окружної прокуратури Манхеттену та генеральної прокуратури Нью-Йорка розслідують, чи не порушувала компанія Трампа податкове законодавство, спотворюючи фінансову інформацію, щоб отримати вигідні умови позики та сплатити мало податків.

Дженніфер Вайссельберг сказала, що компанія зберегла владу над ключовими працівниками, запропонувавши підвищення. Щороку Трамп або Аллен Вайссельберг пропонують співробітникам оплачувати житло та навчання їхніх дітей. Однак заробітні плати працівників залишаються такими ж. За словами жінки, основна заробітна плата її колишнього чоловіка істотно не змінилася за приблизно 20 років роботи в організації Трампа.

“Це було приблизно так: замість підвищення, вони платили за навчання моєї дочки. Замість підвищення вони платили за квартиру”, – розповіла вона.

Дональд та Меланія Трамп подарували Дженніфер та Баррі квартиру в їхньому будинку Trump Parc East біля Центрального парку на Манхеттені.

Пара платила лише 400 доларів на місяць за комунальні послуги та інші збори. Це набагато нижче ринкової ставки оренди, зізналася Дженніфер Вайссельберг.

Ці неформальні домовленості, хоч і виглядали щедрими, насправді слугували способом утримати співробітників організації Trump, сказала жінка

“Очевидно, це не подарунок, коли ти отримуєш однакову зарплату протягом 20 років. Бо якщо ти хочеш залишитися й заробляти ті самі гроші – ти там живеш. Якщо хочеш піти, де ти збираєшся жити?”, – зазначила вона.

Оскільки Аллен Вайссельберг займався фінансами як компанії Трампа, так і його сім’ї, подібні подарунки також були способом уникнути сплати податків, сказала Дженніфер Вайссельберг.

“Це компенсація. Вони просто платять за все, замість того, щоб платити за роботу. Це був спосіб, яким Аллен вирішив заробляти на користь Дональду або уникати податків з працівників, державних податків, податків на подарунки“, – додала жінка.