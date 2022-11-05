Всього за один день з компанії Twitter було звільнено 50% працівників. Відомо, що до моменту масового скорочення співробітників у компанії працювало близько 8000 осіб.

Про це повідомив керівник відділу з питань довіри та безпеки у Twitter Йоель Рот.

Він зауважив, що з його відділу звільнили 15% працівників, тоді як загалом із компанії – 50%.

“Вчорашнє скорочення працівників вплинуло приблизно на 15% нашої організації з питань довіри та безпеки (на відміну від приблизно 50% скорочень по всій компанії), при цьому найменший вплив зазнав наш персонал з модерації”, – написав Йоель Рот.

Про те, що Twitter планує скорочення працівників стало відомо напередодні, 4 листопада. У ЗМІ зазначали що звільнення може торкнутись 50% працівників компанії, однак тоді підтверджених даних цього ще не було.

Скорочення працівників відбулося після того, як власником соцмережі став американський мільярдер та винахідник Ілон Маск. Щоб збільшити прибуток компанії він спершу запропонував зробити верифікацію акаунту платною. За синю позначку пропонувалось платити по 8 доларів щомісяця.

Однак цю ідею Маска розкритикували, після чого з’явились повідомлення про звільнення працівників компанії.

Згодом стало відомо, що співробітники компанії Twitter подали колективний позов до федерального суду Сан-Франциско через наміри Ілона Маска звільнити близько 3700 осіб без належного повідомлення відповідно до трудового законодавства США.

“Ми подали цей позов для того, аби переконатися, що співробітники знають, що вони не мають відмовлятися від своїх прав, і що у них є можливість відстоювати свої права”, — сказала адвокатка Шеннон Лісс-Ріордан.