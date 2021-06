Про це поінформували в пресслужбі компанії.

Федеральне управління цивільної авіації США оновило поточну ліцензію компанії й надало їй право возити клієнтів у космос.

З 2016 року й досі Virgin Galactic могла лише здійснювати випробування таких польотів.

Рішення про дозвіл на комерційні польоти FAA ухвалило після третього успішного випробування Virgin Galactic, яке відбулося 22 травня, інформує агентство АР.

Тоді космічний корабель Unity серії SpaceShipTwo з екіпажем на борту досяг висоти 89 км на швидкості понад 1000 м/с.

Virgin Galactic повідомила, що завершила аналізувати дані, зібрані під час цього випробувального польоту. Зазначається, що всі намічені цілі було виконано.

Virgin Galactic планує ще три випробувальні польоти цього літа і на початку осені. В них братимуть участь пілоти й співробітники компанії. В одному з польотів, імовірно, візьме участь і сам Річард Бренсон.

Як інформує агентство BBC, є інформація, що Бренсон хоче полетіти до 4 липня, аби випередити засновника Amazon Джеффа Безоса, котрий запланував свій політ на кораблі New Shepard на 20 липня.

На відміну від повністю автоматизованих капсул Blue Origin та SpaceX, запущених із землі ракетами багаторазового використання, Virgin Galactic застосовує крилатий космічний корабель, який запускається з базового корабля і вимагає пари пілотів.

Завершити випробування планують до кінця 2021 року.

Після цього Virgin Galactic має оголосити про перший комерційний космічний політ.

Охочих полетіти вже понад 600 осіб. Вартість польоту становить 250 тисяч доларів.

Full Commercial Launch license ✅ Our recent #Unity21 spaceflight performed well against all flight objectives and marks the first time the FAA has licensed a spaceline to fly customers. Next up in our test program – a fully crewed spaceflight this Summer https://t.co/y0P69gofbK pic.twitter.com/fAUWxp8YNy

— Virgin Galactic (@virgingalactic) June 25, 2021