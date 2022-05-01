Компаніям з орбіти групи Приват продали скраплений газ за ціною вдвічі нижчою за ринкову. Укрнафта провела торги ще 27 квітня.

Про це повідомили за результатами торгів на біржі УМВБ.

Скраплений газ реалізували за ціною 28 тисяч грн за тонну. Всього продали 14,1 тисячі тонн на 395 мільйонів гривень.

Того дня ринка ціна становила близько 50-52 тисяч грн за тонну. Свій газ продала держкомпанія Укргазвидобування за такою ціною у той же період.

АЗС групи “Приват” на сьогодні продавали скраплений газ дорожче 30 грн за літр. Близько 300 мільйонів гривень не було реалізовано через цю угоду.