Одну з найбільших корпорацій індустрії розваг у світ, The Walt Disney Company звинувачують у систематичній недоплаті жінкам у Каліфорнії. У судовій справі зазначено, що жінки-співробітниці компанії в штаті заробляли на 150 мільйонів доларів менше, ніж їхні колеги-чоловіки, протягом восьми років.

Джерело: Reuters

Груповий позов охоплює близько 12 500 нинішніх або колишніх штатних співробітниць Disney.

Аналіз кадрових даних Disney з квітня 2015 року по грудень 2022 року показав, що жінки-працівники Disney отримували приблизно на 2% менше, ніж чоловіки. Його провів Девід Ноймарк, професор Каліфорнійського університету в Ірвайні та економіст із праці.

Дісней заперечує ці висновки.

“Твердження позивачів про нібито різницю в оплаті праці між жінками та чоловіками просто неправдиві, що ми продемонструємо під час судового розгляду”, — сказала Шона М. Свонсон, помічник головного юрисконсульта та керівник відділу трудового законодавства Disney.

Перший позов був поданий ЛаРондою Расмуссен у 2019 році після того, як вона дізналася, що шість чоловіків з однаковою посадою заробляли значно більше, включаючи одного нещодавно найнятого працівника, у якого менший досвід, проте він заробляв на 20 000 доларів більше. Інші співробітники Disney приєдналися до позову.

“Кілька з названих позивачів, вони люблять бренд Disney, вони просто хочуть, щоб їм платили чесно”, – сказала Лорі Андрус, адвокат позивачів.

Нижча оплата праці жінок у Каліфорнії порушила б закон штату про рівну оплату праці та закон про справедливе працевлаштування та житло.