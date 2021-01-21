Американська компанія Amazon запропонувала допомогу адміністрації президента США Джо Байдена в проведенні вакцинації проти коронавірусу COVID-19 у країні.

Про це повідомляють видання The Verge і агентство Reuters із посиланням на лист компанії.

Лист датований 20 січня і адресований президенту Джо Байдену.

Ще до вступу на посаду Байден заявляв, що планує вести активну боротьбу з COVID-19 і домогтися 100 мільйонів вакцинацій у перші 100 днів свого президентства.

Amazon запропонувала допомогу новій адміністрації в досягненні цієї мети.

“Ми готові використовувати наші операційні ресурси, інформаційні технології, а також можливості і досвід в сфері комунікації для допомоги вашій адміністрації в питанні вакцинації”, – йдеться в листі Дейва Кларка, виконавчого директора споживчого відділу Amazon.

У компанії відзначили, що більшість із 800 тисяч співробітників Amazon у США не можуть працювати віддалено в умовах епідемії COVID-19, оскільки задіяні на складах, у фірмових магазинах Amazon і продуктових магазинах Whole Foods. Згідно з листом, в Amazon зацікавлені, щоб співробітники компанії отримали вакцину проти коронавірусу якомога швидше.

Дейв Кларк уточнив, що у Amazon є “угода” з постачальником медичних послуг щодо проведення вакцинації серед співробітників компанії.

“Наш масштаб дозволяє нам негайно здійснити істотний вплив на боротьбу з COVID-19, і ми готові допомогти вам в цьому”, – наголошується в листі, адресованому Байдену.

Як зазначає The Verge, одним із завдань кампанії з вакцинації у США є доставка вакцини від дистриб’юторів до пацієнтів. Наприклад, вакцини Pfizer і Moderna необхідно транспортувати в замороженому вигляді (при цьому препарат Pfizer вимагає наднизьких температур зберігання).

У компанії Amazon одна з наймасштабніших систем доставки в Сполучених Штатах.