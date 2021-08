Йовик розповіла про подробиці інциденту виданню The Verge.

Йовик розповіла, що вже кілька місяців поспіль скаржиться на багаторічні прояви сексизму на робочому місці. Зокрема, йдеться про сексуальні домагання та небезпечні умови праці. Вона зверталася до керівництва Apple з проханням пом’якшити виробничі умови на час розслідування, але у відповідь їй запропонували пройти програму психологічної допомоги співробітникам чи взяти лікарняний.

Менеджери по роботі з колективом натякнули Йовик, що їй не варто користуватися корпоративним месенджером Slack, поки триватиме службове розслідування. Також її просили не зустрічатися з колегами-жінками та не обговорювати можливі прояви сексизму.

В день, коли в неї розпочалася адміністративна відпустка, Йовик написала колегам, що не з’явиться на робочому місці та назвала причину.

Це вже другий випадок, коли Йовик скаржилась керівництву Apple через сексизм. До цього в компанії їй відповіли, що жодних причин для початку розслідування немає. Після цього Йовик опублікувала скриншоти листувань з керівництвом.

