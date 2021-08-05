У компанії Apple ухвалили рішення скерувати старшу менеджерку відділу з інженерних розробок Ешлі Йовик (Ashley Gjøvik) у безстрокову адміністративну відпустку після того, як вона поскаржилася на сексизм в офісі.

Йовик розповіла про подробиці інциденту виданню The Verge.

Йовик розповіла, що вже кілька місяців поспіль скаржиться на багаторічні прояви сексизму на робочому місці. Зокрема, йдеться про сексуальні домагання та небезпечні умови праці. Вона зверталася до керівництва Apple з проханням пом’якшити виробничі умови на час розслідування, але у відповідь їй запропонували пройти програму психологічної допомоги співробітникам чи взяти лікарняний.

“Я сказала їм, що це не має сенсу, і наполягала на тому, аби вони поговорили з моїм керівництвом та встановили певні кордони й контроль.. Я говорила, що якщо іншого виходу не буде – нехай оплатять мені адміністративну відпустку… Вони навіть не намагалися поспілкуватись з моїм керівництвом, а одразу скерували мене у відпустку”, – розповіла Йовик.

Менеджери по роботі з колективом натякнули Йовик, що їй не варто користуватися корпоративним месенджером Slack, поки триватиме службове розслідування. Також її просили не зустрічатися з колегами-жінками та не обговорювати можливі прояви сексизму.

В день, коли в неї розпочалася адміністративна відпустка, Йовик написала колегам, що не з’явиться на робочому місці та назвала причину.

So, following raising concerns to #Apple about #sexism, #hostileworkenvironment, & #unsafeworkconditions, I'm now on indefinite paid administrative leave per #Apple employee relations, while they investigate my concerns. This seems to include me not using Apple's internal Slack. — Ashley M. Gjøvik (@ashleygjovik) August 4, 2021

Це вже другий випадок, коли Йовик скаржилась керівництву Apple через сексизм. До цього в компанії їй відповіли, що жодних причин для початку розслідування немає. Після цього Йовик опублікувала скриншоти листувань з керівництвом.

Wanted to share: #Apple employee relations confirmed this #tonepolicing is totally ok feedback for me to get from my #bigtech #male leaders & not #sexist. As this investigation rolls on, I've decided to start Tweeting the stuff they say is "ok." I mean, they did say it was ok? pic.twitter.com/EImLTjRTBl — Ashley M. Gjøvik (@ashleygjovik) August 3, 2021

In today's #Apple employee relations said its fine update, here's the heartfelt email I sent my #bigtech male leadership in 2018 during the Kavanaugh hearings. I asked for support of women & to condemn #sexism & #sexualassault. The reply: a text saying "FWIW, RBG thinks he's ok." pic.twitter.com/0GTthZNEgH — Ashley M. Gjøvik (@ashleygjovik) August 4, 2021

This happened to me at #Apple too: they offered EAP and suggested medical leave after I spoke up about #sexism, #discrimination, and a hostile work environment. They also suggested requesting #ADA #disability accommodations after I raised concerns about unsafe #workconditions. https://t.co/LW0Ueq1Leb — Ashley M. Gjøvik (@ashleygjovik) July 30, 2021