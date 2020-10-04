Бюро з патентів і товарних знаків США опублікувало патентну заявку компанії Apple на екран, який сам відновлюється від подряпин і пошкоджень. Це повинен бути пристрій у вигляді телефону або планшета з гнучким екраном.

Про це повідомляє Patently Apple.

Apple подала патент ще в січні 2020 року року. У заявці описано пристрій з екраном, який згинається впоперек. Такий ефект можливий, якщо шар покриття дисплея включатиме в себе шар еластомеру в гнучкою області шару покриття екрану для підвищення гнучкості.

“Під час роботи електронного пристрою на покривному шарі дисплея електронного пристрою можуть з’явитися подряпини або вм’ятини. Щоб зменшити кількість пошкоджень, покривний шар дисплея може включати в себе шар матеріалу, що самовідновлюється”, – повідомили в бюро.

Там відзначили, що самовідновлення може бути ініційовано чи прискорене зовнішнім теплом, світлом, електричним струмом або іншим видом зовнішнього впливу.

Щоб покриття дисплея було більш гнучким, розробники планують застосувати прозорий діелектричний шар з прорізами – щілини заповнять невидимим еластичним матеріалом.

Поки невідомо, коли Apple почне виробництво еластичних екранів, що самовідновлюються – патент може означати просто бажання не допустити випуску подібних пристроїв конкурентами.