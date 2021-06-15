Американська компанія Apple додала передплату до свого застосунку для прослуховування подкастів.

Про те повідомляє портал Engadget.

Тепер користувачі Apple Podcasts зможуть слухати програми без реклами, а також отримають доступ до бонусного та архівного контенту.

Щоб стати платним передплатником, слід натиснути відповідну кнопку в додатку і зареєструватися зі своїм Apple ID. Крім того, є функція Family Sharing, яка дає змогу ділитися підпискою на шість осіб.

Творці подкастів можуть самі встановлювати ціни й обирати, які привілеї надавати передплатникам. Однак з кожної транзакції компанія братиме комісію 30%. Через рік платної підписки вона буде скорочуватися до 15%.

Apple вперше анонсувала підписку на подкасти у квітні цього року. Запуск сервісу планувався на травень, але згодом його перенесли на червень.

Повідомлялося, що платні підписки запустяться в 170 країнах світу.