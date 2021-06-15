Про те повідомляє портал Engadget.
Тепер користувачі Apple Podcasts зможуть слухати програми без реклами, а також отримають доступ до бонусного та архівного контенту.
Щоб стати платним передплатником, слід натиснути відповідну кнопку в додатку і зареєструватися зі своїм Apple ID. Крім того, є функція Family Sharing, яка дає змогу ділитися підпискою на шість осіб.
Творці подкастів можуть самі встановлювати ціни й обирати, які привілеї надавати передплатникам. Однак з кожної транзакції компанія братиме комісію 30%. Через рік платної підписки вона буде скорочуватися до 15%.
Apple вперше анонсувала підписку на подкасти у квітні цього року. Запуск сервісу планувався на травень, але згодом його перенесли на червень.
Повідомлялося, що платні підписки запустяться в 170 країнах світу.
- Раніше корпорація Apple оновила правила App Store, додавши зміни, спрямовані на боротьбу з шахрайством.