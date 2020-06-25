Про це повідомляє Deutsche Welle.

Audi “відкидає будь-які форми расизму і дискримінації”, наводить газета слова представника концерну.

Deutsche Welle пов’язує реакцію Audi з повідомленням, яке Собчак опублікувала в своєму Instagram 7 червня. Йшлося про відео з підписом “Міннеаполіс, я з тобою. Дивитися зі звуком”. На тлі чорного екрану там звучала пісня “Убили негра” групи “Заборонені барабанщики”. Зараз в Instagram Собчак цього відео немає.

Пізніше Собчак заявила, що це був жарт в рамках шоу Comment Out, в якому зіркам пропонується виконувати різні провокаційні завдання.

Собчак співпрацювала з Audi вісім років, вона була рекламним обличчям бренду в Росії.