Про це повідомляє пресслужба компанії.

“ТОВ” Автоспецпром “офіційно заявляє, що всі звинувачення у зазначеній публікації є недостовірними. Більш того, компанія їх уже неодноразово спростовувала привселюдно”, – заявив “Автоспецпром”.

У компанії зазначили, що вплив на роботу ТОВ “Автоспецпром” можуть здійснювати виключно його бенефіціарні власники і безпосередні керівники, імена яких вказані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та на офіційному сайті компанії.

“Будь-які твердження про вплив на діяльність компанії з боку інших осіб є спекуляціями. Так само як і твердження автора про монополізацію ринку компанією. Зараз в Україні вільно працюють не менше десяти виробників спецтранспорту, в тому числі медичного. Що стосується міфічних зв’язків компанії з так званої “ДНР”, ТОВ “Автоспецпром” в черговий раз інформує: компанія працює на території Київської області, де також проживають все її бенефіціарні власники і співробітники, сумлінно платить всі податки і підтримує територіальну цілісність і недоторканність України”, – резюмували в компанії.

У ДП “Медзакупівлі України”, яке купувало у “Автоспецпрома” автомобілі швидкої допомоги для регіональних центрів ЕМД та МК, назвали заяву Тарана спробою тиску на держпідприємство.

“Збір комерційних пропозицій від постачальників відбувався публічно, через електронну систему ProZorro. В рамках антикорупційних заходів була проведена перевірка потенційних контрагентів на відповідність критеріям доброчесності”, – заявили “Медзакупівлі України” в коментарі виданню “Гордон” .

В ДП підкреслили, що уклали договори з трьома компаніями, а не тільки з “Автоспецпромом”, як стверджував політолог.

На держпідприємстві пояснили, що в 2020 році закупили 416 “швидких” різних типів у таких постачальників, як ТОВ “Автоспецпром” (246 машин), ТОВ “Спец-Ком-Сервіс” (114 машин), ТОВ “Адамант Моторс Запоріжжя” (56 машин). Пропозиції від частини постачальників були відхилені, так як вони не відповідали технічним вимогам до предмету закупівлі, сформованим МОЗ.

Раніше політолог Віктор Таран заявив, шо компанія починала за часів експрезидента України Віктора Януковича та має бенефіціарів на окупованих територіях.