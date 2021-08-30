Підприємство Зіновія Козицького, який є батьком чинного голови Львівської ОДА Максима Козицького, отримало спецдозвіл на видобуток природного газу на Львівщині.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

Так, 16 серпня газовидобувне підприємство ТОВ “Горизонти” отримало спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр на розробку Гірського родовища природного газу на Львівщині. Він буде чинний до 2035 року.

Згідно з дозволом, компанія своїм коштом розроблятиме це родовище, вже цьогоріч мають розпочати сейсморозвідувальні роботи та бурити свердловини.

ТОВ “Горизонти” дозволили користуватися надрами з метою видобування природного газу на території Гірської площі, зокрема Гірського родовища, що розташоване на території Стрийського та Дрогобицького районів за 15 км на південний захід від Миколаєва Львівської області.

Це гірське родовище було відкрито ТОВ “Горизонти” кілька років тому. На його розробку планували витратити понад 80 млн гривень. Запаси газу оцінювали в 1 млрд м3.

Керівником ТОВ “Горизонти” є Свозіл Лукаш. Кінцевими бенефіціарними власниками — Зіновій Козицький та Карел Комарек (зареєстрований в Чехії). Вони володіють компанією через компанію MND Ukraine з реєстрацією в Чехії. Ця ж компанія володіє ТОВ “Геологічне бюро “Львів” та ТОВ “Прикарпатська енергетична компанія”.

Зіновій Козицький є батьком чинного голови Львівської ОДА Максима Козицького. До призначення посаду у лютому 2020 року Максим Козицький був одним з членів наглядової ради “Західнадрасервісу”, однієї з найбільших у західному регіоні нафто- та газовидобувних компаній, відкритої його батьком.