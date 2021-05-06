Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Серед мандрівників, ймовірно, буде і персонал компанії, але одне місце виставлено на аукціоні онлайн.
Польоти New Shepard суборбітальні. Вони призначені для перевезення пасажирів по прямій вверх-вниз, що лише на короткий час перевищуватиме висоту в 100 км. Така висота називається лінією Кармана.
“Лише 569 людей коли-небудь перетинали лінію Кармана. З нашим кораблем New Shepard ми збираємося кардинально змінити цю ситуацію”, – сказала представниця Blue Origin Аріан Корнелл.
При цьому, вона відмовилася коментувати, чи візьме участь в цьому польоті сам Безос.
- Раніше Blue Origin провела успішне випробування нового покоління суборбітального корабля New Shepard, призначеного для майбутніх польотів космічних туристів, і оприлюднила відео польоту.