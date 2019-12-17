У компанії Boeing вирішили на якийсь час припинити випуск літаків моделі 737 MAX.

Про це повідомляється на сайті компанії.

При цьому, в компанії прийняли рішення зосередити увагу на доставці і обслуговуванні 400 літаків цієї серії, які вже є в резерві.

“Безпечне повернення 737 MAX в експлуатацію є нашим головним пріоритетом. Ми знаємо, що процес повернення 737 MAX в експлуатацію повинен бути надзвичайно ретельно і надійним, щоб наші регулятори, клієнти і зацікавлені особи були впевнені в оновленнях 737 MAX”, – заявили в компанії.

У зв’язку з відмовою від виробництва 737 MAX, в Boeing поки не планують звільнення або скорочення числа співробітників.

У компанії зазначили, що вважають таке рішення “найменш руйнівним для підтримки довгострокової системи виробництва”.

Також в компанії пояснили, що в 2020 році планується планова сертифікація літаків, яка не може бути успішно завершена доти, доки не вирішено питання з експлуатацією 737 MAX.

Нагадаємо, що Boeing 737 MAX не літають після того, як дві авіакатастрофи літаків цієї моделі забрали 346 життів.