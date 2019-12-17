Про це повідомляється на сайті компанії.
При цьому, в компанії прийняли рішення зосередити увагу на доставці і обслуговуванні 400 літаків цієї серії, які вже є в резерві.
“Безпечне повернення 737 MAX в експлуатацію є нашим головним пріоритетом. Ми знаємо, що процес повернення 737 MAX в експлуатацію повинен бути надзвичайно ретельно і надійним, щоб наші регулятори, клієнти і зацікавлені особи були впевнені в оновленнях 737 MAX”, – заявили в компанії.
У зв’язку з відмовою від виробництва 737 MAX, в Boeing поки не планують звільнення або скорочення числа співробітників.
У компанії зазначили, що вважають таке рішення “найменш руйнівним для підтримки довгострокової системи виробництва”.
Також в компанії пояснили, що в 2020 році планується планова сертифікація літаків, яка не може бути успішно завершена доти, доки не вирішено питання з експлуатацією 737 MAX.
Нагадаємо, що Boeing 737 MAX не літають після того, як дві авіакатастрофи літаків цієї моделі забрали 346 життів.
- Раніше віце-президент компанії Boeing Ерік Ліндблад (Eric Lindblad), відповідальний за виробництво літаків Boeing 737 MAX, прийняв рішення піти у відставку після двох авіакатастроф і тривалого експертного розгляду.
- Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines, що слідував в Найробі, розбився в неділю, 10 березня. Авіакатастрофа, в якій загинули всі 157 чоловік на борту, стала другим крахом Boeing 737 Max 8 за останні п’ять місяців. Громадян України на борту не було.
- 12 березня стало відомо, що Великобританія, Австралія, Китай, Франція, Німеччина та багато інших країн закрили свій повітряний простір для літаків Boeing 737 Max 8.
- Європейський союз також припинив польоти Boeing 737 MAX 8 до з’ясування причин авіакатастрофи в Ефіопії.
- В американському федеральному агентстві з регулювання руху повітряного транспорту заявили, що у них немає підстав не використовувати літаки Boeing 737 Max.