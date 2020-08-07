Про це повідомляє видання BleepingComputer.

Атака торкнулася багатьох служби, в тому числі, електронної пошти Canon, Microsoft Teams, веб-сайту США і інших внутрішніх програм.

Збій в роботі сайту image.canon стався 30 липня 2020 року і він не працював шість днів.

Офіційна заява компанії Canon з цього приводу була дивною, так як йшлося, що призначені для користувача дані були втрачені, але “витоку даних не відбулося”.

Журналістам вдалося отримати доступ до внутрішнього листування Canon, в якому підтверджується, що компанію атакував вірус Maze. За відновлення доступу зловмисники просять викуп. Факт атаки підтвердила і хакерська група, з якою вдалося зв’язатися. Крім блокування сервісів Canon, група скачала з серверів Canon близько 10 Тб інформації і погрожує опублікувати її, якщо їй не заплатять.

У самій компанії атаку поки не коментують, але заявляють, що Canon вже почала розслідування інциденту.

Крім того, Canon найняв сторонню компанію з кібербезпеки для допомоги у відновленні зачеплених служб.