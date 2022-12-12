Компанія CLUST разом з ініціативною групою КПІ ім. І. Сікорського, дизайн-студією Peker&Partners та студентами КНУБА переоблаштують книгосховище на нульовому поверсі бібліотеки політехніки й відкриють інноваційний простір, в якому студенти зможуть як навчатися, так і ховатися від небезпеки під час війни.

Проєкт smart shelter CLUST SPACE був представлений громадськості на ХІ Всеукраїнському фестивалі інноваційних проєктів Sikorsky Challenge.

«Наявні бомбосховища при університетах не задовольняють потреб студентсва, вони існують лише для того, щоб перечекати сигнал повітряної тривоги. Ми ж прагнемо забезпечити безперервний освітній процес під час війни в Україні і водночас створити простір, який не пустуватиме, коли загроза мине. Тобто CLUST SPACE — це приміщення, яке працює як коворгінг в мирні часи й швидко трансформується в укриття під час небезпеки,» — ділиться своїм баченням засновник компанії CLUST та ініціатор соціального проєкту Руслан Тимофєєв.

Ідея CLUST SPACE полягає в тому, щоб не просто зробити ремонт в наявних бомбосховищах і провести wi-fi, а в тому, щоб змінити концепцію, створити інноваційний простір, який завдяки розумному зонуванню та меблям-трансформерам швидко перетворюватиметься з освітнього хабу на безпечне укриття. Така мультифункціональність дозволить користуватися цими приміщеннями ще багато років після війни для навчання, конференцій, студентських виступів тощо.

В компанії CLUST зазначають, що мета цього проєкту — підтримати безперервний навчальний процес і закласти фундамент післявоєнного відновлення України, адже вже зараз є норми, які вимагають від нового житла в Україні наявність бомбосховища.

Ініціативу CLUST підтримали в КПІ ім. І. Сікорського, саме тому перший smart shelter зʼявиться в приміщенні бібліотеки КПІ. Площа укриття — 600 м². Окрім зони для навчання, представники проєкту обіцяють облаштувати повноцінну кухню, туалети та душові кабіни, зони для відпочинку і навіть куточок для дітей. За дизайн-проєкт першого розумного укриття відповідає студія Peker&Partners разом зі студентами КНУБА.

Наразі вже створено робочу групу проєкту й розчищено книгосховище бібліотеки КПІ. Здати обʼєкт в експлуатацію обіцяють в першій половині 2023 року.

Руслан Тимофєєв зазначає, що компанія CLUST планує знайти партнерів і масштабувати проєкт на всю територію нашої держави, щоб відкрити ще 10–20 смарт-укриттів протягом наступного року.