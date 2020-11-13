Американська The Walt Disney Company, найбільша в світі компанія в сфері розваг, зазнала суттєвих збитків через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, повідомляє видання The Washington Post.

Так, Disney завершила зі збитком четвертий квартал і весь 2020 фінансовий рік (закінчився 3 жовтня).

Через коронавірус операційний прибуток компанії впав на 45% за рік до 8,1 млрд доларів, а в четвертому кварталі – на колосальні 82% (до 600 млн доларів).

З урахуванням податків компанія втратила 710 млн доларів у четвертому кварталі, який охоплював період з липня по 3 жовтня (або 39 центів у розрахунку на акцію) в порівнянні з чистим прибутком у розмірі $777 млн (або 43 цента на акцію), який був отриманий за аналогічний період минулого року. В цілому за 2020 фінансовий рік втрати Disney склали $2,832 млрд ($1,57 на акцію).

Виручка в четвертому кварталі впала на 23% – до $14,707 млрд (у порівнянні з $19,118 млрд за аналогічний період минулого року). Виручка за 2020 рік знизилася на 6%.

Виручка підрозділу, що управляє тематичними парками і круїзними судами, займається випуском споживчих товарів, у четвертому кварталі впала на 61% (до $2,58 млрд), а за фінансовий рік – на 37% (до $16,5 млрд).

У компанії оцінили негативний вплив коронавірусу COVID-19 на операційний прибуток даного сегмента приблизно в $2,4 млрд (за останній квартал) і $6,9 млрд (за фінансовий рік).

Втрати пов’язані із закриттям тематичних парків розваг через поширення COVID-19, призупиненням екскурсій, а також із закриттям роздрібних магазинів.

Наприклад, влада Каліфорнії поки не дозволила відновити роботу місцевого “Діснейленду”. Walt Disney World у Флориді відкритий, однак, за словами керівників, “бізнес йде повільніше, ніж очікувалося”.

Крім того, збитки Disney пов’язані з перенесенням низки кінопрем’єр через пандемію (компанія була змушена їх перенести на 2021 рік).

Водночас доходи медіа-підрозділу компанії (включає мережі National Geographic і ESPN) збільшилися в четвертому кварталі на 11% і досягли $7,213 млрд.

Зросла кількість передплатників стрімінгового сервісу Disney+ (на кінець четвертого фінансового кварталу вона перевищила 73 млн осіб).

Підрозділ, що займається розвитком онлайн-ТБ, збільшив виручку на 11%.

Варто відзначити, що виручка за останній квартал виявилася кращою за прогнози аналітиків. Це викликало підвищення котирувань акцій компанії на більш ніж 3% на торгах у четвер.