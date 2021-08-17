Компанія Facebook видалятиме весь контент, пов’язаний з «Талібаном»

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
“Відповідно до законодавства США “Талібан” санкціонований як терористична організація, і ми заборонили їм користуватися нашими послугами згідно нашій політиці щодо небезпечних організацій. Це означає, що ми видаляємо облікові записи, які ведуть таліби або від їхнього імені, і забороняємо їх хвалити , підтримувати і представляти”, – зазначили в компанії.
Там додали, що у Facebook вже є спеціальна команда афганських експертів, які є носіями мов дарі і пушту і знають місцевий контекст, допомагаючи виявляти і сповіщати модераторів про нові проблеми на платформі.
Протягом багатьох років таліби використовували соціальні мережі для поширення своїх повідомлень.
Facebook наголосив, що політика поширюється на всі його платформи, включаючи Instagram і WhatsApp.
Однак є інформація, що таліби використовують WhatsApp для спілкування. Facebook повідомив BBC, що вживе заходів, якщо виявить, що облікові записи в застосунку будуть пов’язані з групою.
Нагадаємо, що днями Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.
У неділю і в понеділок хаос заполонив міжнародний аеропорт Хаміда Карзая в Кабулі. Збройні сили США закрили аеропорт для комерційних рейсів, щоб продовжити евакуацію персоналу посольства і союзників США.
Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку. Люди в паніці намагалися штурмувати літаки, що вилітають із Кабула. Зафіксовані випадки падіння з літака.
Раніше повідомляли, що низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.
Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.
- Бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
- Додамо, що “Талібан” наразі утримує всі прикордонні переходи Афганістану. Відтак аеропорт Кабула залишається єдиним шляхом втечі з країни.
- Президент США Джо Байден вперше за шість днів прокоментував ситуацію в Афганістані. Він підтримав рішення про виведення американських військових з країни та розповів, яку мету переслідують США і що робитимуть далі.
- Повну хронологію захоплення Афганістану представниками “Талібану” читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест та Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій.
- Про те, як зміниться життя в Афганістані після приходу талібів до влади — в матеріалі Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалося та що далі.