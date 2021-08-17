Компанія Facebook видалятиме весь контент, пов’язаний з «Талібаном»

Компанія Facebook заявила, що заборонила рух "Талібан" і весь контент, який їх підтримує, на своїх платформах, оскільки вважає цю групу терористичною організацією.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

“Відповідно до законодавства США “Талібан” санкціонований як терористична організація, і ми заборонили їм користуватися нашими послугами згідно нашій політиці щодо небезпечних організацій. Це означає, що ми видаляємо облікові записи, які ведуть таліби або від їхнього імені, і забороняємо їх хвалити , підтримувати і представляти”, – зазначили в компанії.

Там додали, що у Facebook вже є спеціальна команда афганських експертів, які є носіями мов дарі і пушту і знають місцевий контекст, допомагаючи виявляти і сповіщати модераторів про нові проблеми на платформі.

Протягом багатьох років таліби використовували соціальні мережі для поширення своїх повідомлень.

Facebook наголосив, що політика поширюється на всі його платформи, включаючи Instagram і WhatsApp.

Однак є інформація, що таліби використовують WhatsApp для спілкування. Facebook повідомив BBC, що вживе заходів, якщо виявить, що облікові записи в застосунку будуть пов’язані з групою.