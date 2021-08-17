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Компанія Facebook видалятиме весь контент, пов’язаний з «Талібаном»

Компанія Facebook заявила, що заборонила рух "Талібан" і весь контент, який їх підтримує, на своїх платформах, оскільки вважає цю групу терористичною організацією.

Вівторок, 17 серпня 2021, 14:14

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

“Відповідно до законодавства США “Талібан” санкціонований як терористична організація, і ми заборонили їм користуватися нашими послугами згідно нашій політиці щодо небезпечних організацій. Це означає, що ми видаляємо облікові записи, які ведуть таліби або від їхнього імені, і забороняємо їх хвалити , підтримувати і представляти”, – зазначили в компанії.

Там додали, що у Facebook вже є спеціальна команда афганських експертів, які є носіями мов дарі і пушту і знають місцевий контекст, допомагаючи виявляти і сповіщати модераторів про нові проблеми на платформі.

Протягом багатьох років таліби використовували соціальні мережі для поширення своїх повідомлень.

Facebook наголосив, що політика поширюється на всі його платформи, включаючи Instagram і WhatsApp.

Однак є інформація, що таліби використовують WhatsApp для спілкування. Facebook повідомив BBC, що вживе заходів, якщо виявить, що облікові записи в застосунку будуть пов’язані з групою.

Нагадаємо, що днями Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.

У неділю і в понеділок хаос заполонив міжнародний аеропорт Хаміда Карзая в Кабулі. Збройні сили США закрили аеропорт для комерційних рейсів, щоб продовжити евакуацію персоналу посольства і союзників США.

Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку. Люди в паніці намагалися штурмувати літаки, що вилітають із Кабула. Зафіксовані випадки падіння з літака.

Раніше повідомляли, що низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.

Теги: Афганістан, контент, Талібан, Facebook

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