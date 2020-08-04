Компанія-виробник розумних годинників і техніки для GPS-навігації Garmin заплатила "багатомільйонний викуп" хакерам, які зламали її внутрішні системи захисту наприкінці минулого місяця.

Про це повідомляє канал Sky News із посиланням на обізнані джерела.

Відзначається, що Garmin провела виплату в обмін на ключ для розшифровки файлів та відновлення доступу до своїх сервісів.

Згідно з даними журналістів, Garmin заплатила викуп через сторонню фірму Arete IR, щоб обійти санкції США через угоду з хакерами.

Зловмисники атакували системи Garmin за допомогою вірусу-шифрувальника WastedLocker, за яким стоїть хакерське угруповання Evil Corp (його пов’язують з російськими спецслужбами). Зазначене угруповання потрапило під санкції США в грудні минулого року.

В Arete IR раніше стверджували, що зв’язки між вірусом WastedLocker та Evil Corp до кінця не доведені.

Згідно з даними Sky News, спочатку Garmin намагалася діяти через іншого посередника, але той відмовився, коли дізнався про WastedLocker (через побоювання вести справу з тими, на кого накладені санкції).

Джерела підтвердили Sky News, що Arete IR, яка спеціалізується на контактах з вимагачами, здійснила виплату викупу.

Точну суму викупу Sky News не вказує. Раніше видання BleepingComputer з посиланням на джерело писало, що хакери вимагали від Garmin 10 млн доларів за повернення доступу до її сервісів і що компанія в результаті отримала ключ дешифрування.

Представник Arete IR заявив у коментарі Sky News, що не може коментувати інформацію про Garmin, оскільки “має договірні зобов’язання, що стосуються конфіденційності всіх клієнтів”.

Представник компанії запевнив, що вона “дотримується всіх рекомендованих і обов’язкових перевірок для забезпечення дотримання законів США про торговельні санкції”.

У компанії Garmin від коментарів відмовилися.

Що відомо про кібератаку

Garmin стала жертвою кібератаки 23 липня, під час якої деякі з її систем були зашифровані. Про це, зокрема, повідомляли в прес-службі компанії. В результаті багато онлайн-сервісів Garmin стали недоступні, включно з веб-сайтом і службою підтримки клієнтів. Не працювала система Garmin Connect, що забезпечує роботу мобільних додатків і синхронізацію даних користувачів.

У компанії запевнили, що немає жодних ознак, що будь-які дані клієнтів (включаючи інформацію про оплату в Garmin Pay) потрапили в руки зловмисників. Зазначалося, що постраждалі системи відновлюються, і повинні повернутися до нормальної роботи протягом декількох днів.

ЗМІ писали, що системи Garmin піддалися атаці вірусу-шифрувальника WastedLocker. Про це, зокрема, повідомляли видання TechCrunch, ZDNet та інші.

Вірус заражає комп’ютери і блокує файли користувача в обмін на викуп, який зазвичай вимагається в криптовалюті.

Творцем WastedLocker вважається хакерське угруповання Evil Corp, що діє з 2007 року і яке пов’язують із російськими силовиками. Головою Evil Corp є громадянин Росії Максим Якубець (народився на території України).

З грудня минулого року учасники Evil Corp, включаючи Якубця, знаходяться під американськими санкціями, про що повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

У відомстві зазначали, що російська кіберзлочинна організація Evil Corp “використовувала шкідливе ПО Dridex для зараження комп’ютерів і збору облікових даних від сотень банків і фінансових установ у більш ніж 40 країнах, що призвело до крадіжки понад 100 мільйонів доларів”.

“Evil Corp працює як бізнес, керований групою людей з Москви, які мають багаторічний досвід і добре розвинені. Максим Якубець є лідером Evil Corp і відповідає за управління і контроль зловмисної кібердеятельності групи… З 2017 року Якубець працював у ФСБ Росії, одній з провідних розвідувальних організацій Росії, на яку раніше були накладені санкції”, – відзначили в американському Мінфіні.

За інформацію про Якубця була призначена нагорода в $ 5 млн (ФБР оголосило його в розшук).

ДОВІДКА. Garmin Ltd. – виробник GPS-навігаційної техніки і розумних годинників. Навігатори Garmin призначені для різних сфер застосування, включаючи автомобільне, авіаційне, морське, туристичне та спортивне обладнання, а також обладнання для бездротових додатків.

Компанія була заснована в 1989 році в місті Ленеха (США), головний офіс знаходиться в Олаті, штат Канзас. Європейське представництво знаходиться у Великій Британії.

Засновниками компанії є Гарі Баррелл і Мін Као, інженери, з частин імен яких і складається назва.