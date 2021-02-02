Компанія Google оголосила, що закриває свою студію з розробки ігор Stadia і переорієнтує її на трансляцію контенту від інших розробників.

Про це пише The Verge.

“Створення кращих в своєму класі ігор з нуля вимагає багатьох років і значних інвестицій, а вартість зростає в геометричній прогресії. Беручи до уваги нашу спрямованість на використання перевірених технологій Stadia, а також на поглиблення нашого ділового партнерства, ми вирішили, що не будемо більше інвестувати в надання ексклюзивного контенту від нашої внутрішньої команди розробників SG & E [Stadia Games and Entertainment]”, – йдеться в повідомленні в блозі Філа Харрісона, віце-президента Google і генерального менеджера Stadia.

Google закриває свої ігрові студії в Лос-Анджелесі і Монреалі, які існували під брендом Stadia Games and Entertainment. У компанії повідомили, що велика частина команди SG & E перейде на нові посади, але Джейд Реймонд – ветеран індустрії Ubisoft і EA, яку залучили для керівництва Stadia, повністю покине компанію.

Сама Stadia, а також послуга підписки Stadia Pro за 10 доларів, буде продовжувати існувати в майбутньому, і Google і далі намагатиметься забезпечувати ексклюзивні сторонні гри через свою підписку.

Реліз сервісу Google Stadia відбувся 19 листопада 2019 року.