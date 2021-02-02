Про це пише The Verge.
“Створення кращих в своєму класі ігор з нуля вимагає багатьох років і значних інвестицій, а вартість зростає в геометричній прогресії. Беручи до уваги нашу спрямованість на використання перевірених технологій Stadia, а також на поглиблення нашого ділового партнерства, ми вирішили, що не будемо більше інвестувати в надання ексклюзивного контенту від нашої внутрішньої команди розробників SG & E [Stadia Games and Entertainment]”, – йдеться в повідомленні в блозі Філа Харрісона, віце-президента Google і генерального менеджера Stadia.
Google закриває свої ігрові студії в Лос-Анджелесі і Монреалі, які існували під брендом Stadia Games and Entertainment. У компанії повідомили, що велика частина команди SG & E перейде на нові посади, але Джейд Реймонд – ветеран індустрії Ubisoft і EA, яку залучили для керівництва Stadia, повністю покине компанію.
Сама Stadia, а також послуга підписки Stadia Pro за 10 доларів, буде продовжувати існувати в майбутньому, і Google і далі намагатиметься забезпечувати ексклюзивні сторонні гри через свою підписку.
Реліз сервісу Google Stadia відбувся 19 листопада 2019 року.
- Раніше повідомлялося, що корпорація Google та автовиробник Ford заявили про підписання партнерської угоди на шість років. Згідно з угодою, Google відповідатиме за нарощування технічних спроможностей автомобілів, а також надасть хмарні обчислювальні потужності й інші технологічні послуги.