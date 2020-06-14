Шведська компанія IKEA почала переговори про повернення грошей дев'яти країнам, від яких отримала державну підтримку під час пандемії коронавірусу.

Про це пише Financial Times з посиланням на представника компанії.

Компанія з’ясувала, що постраждала від кризи через пандемію коронавірусу не настільки сильно, як думала. Тому вирішила повернути фінансову допомогу в Бельгії, Хорватії, Чехії, Ірландії, Португалії, Румунії, Сербії, Іспанії і США.

Менеджер по роздрібним операціям Ingka Group (нідерландська холдингова компанія, яка контролює більшу частину магазинів IKEA) Толга Онку розповів, що підприємство на початку пандемії очікувало падіння в 70-80%. До того ж, з 374 магазинів по всьому світу тільки 23 залишаються закритими, а решта вже відновили роботу, а у покупців за час карантину виріс попит на облаштування будинку.

“Тепер ми знаємо більше, ніж в лютому і березні. Буде правильним рішенням повернутися і сказати:” Ей, хлопці, велике спасибі, що ви допомогли нам в цей важкий період “, – сказав він.

Поки компанія знаходиться на ранній стадії обговорень з владою цих країн. IKEA поки не розробила план відшкодування витрат урядів, тому що їх допомога полягала в організації відпусток співробітників. Вони надавалися на різних умовах в залежності від країни.