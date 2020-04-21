Про це повідомляється на сайті компанії.

Компанія з США EDsmart, яка володіє однойменним освітнім порталом, запустила незвичайний конкурс. Вона запропонували фанатам “Гаррі Поттера” влаштуватися на “роботу мрії”, основним завданням на якій буде перегляд всіх частин серій фільмів “Гаррі Поттера” та “Фантастичних звірів” без зупинки, ведучи трансляцію в соцмережах. Йдеться про 10 кінострічок тривалістю понад 25 годин (1446 хвилин). За кожну годину перегляду п’яти відібраним “співробітникам” заплатять по $ 41,5, в сумі — близько $1 тисячі.

Для того, щоб влаштуватися на таку “роботу” учасникам конкурсу необхідно написати есе на 200 слів про те, чому саме вони мають бути обраними. В результаті буде обрано 5 переможців. Крім грошового призу, вони отримають набір тематичних подарунків.

Участь в конкурсі “Найкраща робота мрії” доступна для всіх, кому є 18 років, хто є активним користувачем соцмереж та має право на роботу в Сполучених Штатах Америки.