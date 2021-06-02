Найбільша в світі м'ясопереробна компанія JBS піддалася кібератаці, через яку деякі підприємства в Австралії, Канаді та США були тимчасово зупинені.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У Білому домі заявили, що атака з використанням програм-вимагачів ймовірно була вчинена злочинним угрупованням, що базується в Росії. Зараз розслідуванням займається ФБР.

“JBS повідомила [Білий дім] про те, що вимога викупу йде від злочинної організації, яка, ймовірно, базується в Росії. Зараз Білий дім безпосередньо взаємодіє з урядом Росії з цього питання і повідомляє, що держава не покриває злочинців-здирників”, – заявила у вівторок прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

У самій же компанії сказали, що кібератака може привести до дефіциту м’яса або підвищення цін для споживачів.

JBS – найбільший в світі постачальник м’яса з більш ніж 150 заводами в 15 країнах. Компанія була заснована в 1953 році в Бразилії власником ранчо Хосе Батіста Собріньо. В даний час в компанії працює більше 150 000 співробітників по всьому світу. Серед клієнтів – супермаркети і ресторани McDonald’s.

У США JBS переробляє майже чверть яловичини країни і п’яту частину свинини.

Пізніше компанія JBS заявила, що домоглася “значного прогресу” в боротьбі з кібератакою, і сподівається, що переважна більшість її заводів відновить роботу в середу.

ІТ-системи необхідні на сучасних м’ясопереробних підприємствах, оскільки комп’ютери використовуються на декількох етапах, серед них складання рахунків та логістика.

За даними Bloomberg, п’ять найбільших заводів JBS з виробництва яловичини знаходяться в США, і атака на них зупинила там п’яту частину виробництва м’яса.