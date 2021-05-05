Американська корпорація Mars, власник брендів Skittles, Starburst і Life Savers, подала в суд на магазини, які продають цукерки з вмістом каннабіноїда, зовні дуже схожі на оригінальні Skittles і Starburst.

Компанія подала позов до суду Центрального округу Каліфорнії, пише Bloomberg.

Mars вимагає заборонити онлайн-продаж цукерок з додаванням тетрагидроканнабинола (ТГК, основна дієва речовина в марихуані), схожих на вироблені нею Skittles, Starburst і Life Savers.

У позові зазначено, що цукерки становлять велику небезпеку для суспільства, тому що діти й дорослі можуть сплутати схожі солодощі та з’їсти цукерки з ТГК.

Йдеться про такі цукерки, як Medicated Skittles, Starburst Gummies і Life Savers Medicated Gummies, які продаються онлайн. Вони містять ТГК і нагадують оригінальні цукерки до ступеня, близькою до ідентичності. На думку Mars, це порушує її права на товарні знаки та норми чесної конкуренції.

Компанія хоче отримати по $2 млн за кожен проданий тип цукерок.