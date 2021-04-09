Американська нейротехнологіческая компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, показала, як мавпа пересуває екранний курсор і грає в відеогру за допомогою свого розуму.

Про це пише The Verge.

9-річній мавпі-макаці Пейджер імплантували один з комп’ютерних чіпів Neuralink приблизно за шість тижнів до зйомки відео.

Спочатку тварину навчили ігор за допомогою джойстика, поки вона отримувала банановий смузі в якості нагороди.

Під час цього пристрій Neuralink записував інформацію про те, які нейрони активувалися. Після вивчення патернів джойстик, який використовувався для гри, був відключений від комп’ютера, а мавпа продовжила грати в гру, використовуючи тільки свій розум.

Як правило, подібні відео є додатковим матеріалом до статей, що рецензуються і опубліковані в наукових журналах. Ці документи містять дані, які можуть бути перевірені іншими вченими. Цілком ймовірно, що мавпа дійсно може грати у відеоігри, використовуючи мозковий імплант.