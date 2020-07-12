Про це повідомляє CNN.

Японська компанія Muji, яка продає мінімалістичні товари для будинку, канцелярське приладдя та одяг, подала заявку про банкрутство за розділом 11 кодексу США про банкрутство в штаті Делавер. Компанія планує використовувати цей процес, щоб знову зосередитися на онлайн-продажах.

“Muji відчула руйнівні наслідки пандемії Covid-19 для роздрібної торгівлі в магазині і в результаті скористається цією можливістю, щоб переорієнтувати наші зусилля в Сполучених Штатах на ключові регіональні ринки і електронну комерцію”, – сказав генеральний директор Muji Сатоши Окадзакі.

Частина цієї переорієнтації полягатиме в закритті “невеликої кількості” магазинів – хоча Muji в даний час залишається відкритим для бізнесу в своїх недавно відкритих магазинах, а також в Інтернеті.

Коли компанія заявляє про банкрутство, це не обов’язково означає, що фірма збанкрутує. Багато хто використовує процес банкрутства, щоб скинути борги, закрити збиткові операції і зосередитися на прибуткових стратегіях.

Компанія заявила, що процес банкрутства “забезпечить майбутнє зростання і життєздатність компанії. Muji прагне обслуговувати своїх клієнтів на ринку і забезпечувати високу якість продукції в майбутньому”.

Muji, яка є американським підрозділом японського конгломерату Ryohin Keikaku, приєднується до гігантів роздрібної торгівлі, таким як J.Crew, JCPenney і Brooks Brothers, для подачі заявок на банкрутство під час пандемії.

Довідка. Японська компанія Ryohin Keikaku під брендом Muji виробляє і продає через власні мережі в Японії, США, Канаді, Австралії, країнах Європи та Азії товари для дому та подорожей, одяг, дрібну електроніку і аксесуари. Назва бренду – перші чотири букви словосполучення Mujirushi Ryohin, що на японському означає “якісні товари без марки”. Товари компанії виконані з невеликим вибором колірних рішень і в мінімальній упаковці. Компанія не витрачає багато коштів на рекламу і традиційний маркетинг, розраховуючи на сарафанне радіо.

Банкрутство за розділом 11 не передбачає ліквідацію компанії – йдеться про реструктуризацію бізнесу та очищення його від боргів.