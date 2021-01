Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зазначений проєкт компанія реалізує разом із некомерційною організацією Starlight Children’s Foundation (яка надає допомогу госпіталізованим, в тому числі тяжкохворим, дітям та їхнім родинам).

Як відомо, діти нелегко переносять госпіталізацію до лікарні. Згідно із задумом, ігрові приставки повинні допомогти їм відволіктися, знизити рівень занепокоєння і поліпшити настрій.

Лікарням буде надаватися остання версія ігрової консолі Nintendo Switch.

Пілотний проєкт був запущений у грудні 2019 року в дитячій лікарні Mary Bridge Children’s Hospital у місті Такома, штат Вашингтон.

Starlight вже оголосила, що ця найновіша ігрова приставка незабаром буде доступна для більшої кількості дітей.

Госпіталізованим дітям нададуть вибір із більш ніж 25 ігор, серед яких “Super Mario Party” та “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

Ігрові консолі Nintendo Switch легко чистити і переносити з палати в палату, що є додатковим бонусом під час епідемії коронавірусу.

ДОВІДКА. Nintendo – японська компанія, що спеціалізується на створенні відеоігор та ігрових консолей. Вона була заснована в Кіото в вересні 1889 року підприємцем Фусадзіро Ямауті.