Компанія Blue Star Strategies, яка була клієнтом Burisma під час роботи Хантера Байдена членом ради директорів, пропонувала ексгенпрокурору України Юрію Луценку доступ до "табору Клінтон".

Про це повідомляє американське видання POLITICO, посилаючись на чотирьох інсайдерів.

Вони повідомили, що в Міністерстві юстиції розслідують діяльність консалтингової фірми Blue Star Strategies, яку пов’язують з Хантером Байденом через можливе незаконне лобіювання.

За словами інсайдерів, на яких посилаються у виданні, ексгенпрокурор України Юрій Луценко говорив ексчиновнику Держдепартаменту часів Барака Обами Джорджу Кенту про те, що йому пропонували”доступ до кампанії Хіларі Клінтон”.

Докази — копії електронних листів між чиновниками Держдепу США напередодні президентських виборів у 2016 році.

Інсайдери пояснили, що про листування стало відомо після того, як було розпочато розслідування Мін’юсту щодо можливого незаконного лобізму. Так стало відомо про діяльність компанії Blue Star Strategies, яку пов’язують з Хантером Байденом.

В електронному листі ексзаступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Східної Європи Джордж Кент написав кільком чиновникам в адміністрації Обами про свою зустріч з Луценком у вересні 2016 року. Вони розмовляли саме про компанію Blue Star Strategies. У тексті було сказано, що “Луценко, ймовірно, не приїде до Вашингтона в справі щодо Blue Star та стосовно інших коментарів щодо питань, пов’язаних з Україною”. Кент розіслав цей лист: експомічнику міністра з викопного палива Крістоферу Сміту, експослу США в Україні Марі Йованович та головному політичному директору посольства в Києві Алану Перселлу.

Кент написав, що особисто зустрівся з Луценком після того, як “надіслав йому повідомлення, що той використав стороннього лобіста для організації запланованої поїздки до Вашингтона”.

Кент був ключовим свідком під час першої процедури імпічменту проти експрезидента Дональда Трампа у 2019 році. Тоді він говорив, що є два варіанти поїздки Луценка до США.

Водночас компанія пропонувала Луценку доступ до “кампанії Клінтон”.

“Але я сказав йому, що це малоймовірно за 6 тижнів до виборів, і що посольства можуть організувати зустрічі в Міністерстві юстиції, а також у посольстві України на Капітолійському пагорбі… Але там не було б багато людей, бо ув Конгресу перерва… Не найкращий час”, – зауважив Кент.

За його словами, Blue Star Strategies представляла інтереси “Burisma / Zlochevsky”, де Хантер Байден був членом ради директорів.

У 2014 році Байден прийшов працювати в Burisma і найняв Blue Star, аби фірма боролася з корупцією.

Також Кент додав, що Луценко розповідав про “різні грошові потоки з України до лобістів”, а також погодився з тим, що приїде до Вашингтона, коли “буде кращий час та краща аудиторія”

Розслідування щодо Blue Star Strategies проводиться прокуратурою США в штаті Делавер. Там же займаються “податковими справами” Хантера Байдена.