Skyrizon, дочірня компанія Beijing Xinwei Technology Group, і DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського подали оновлену спільну заявку до Антимонопольного комітету України на придбання ПАТ "Мотор Січ".

Про це повідомляє видання “Інтерфакс Україна”.

Згідно з повідомленням Xinwei на Шанхайській фондовій біржі, відповідна заявка на придбання “Мотор Січі” була спрямована 23 вересня.

Як відомо, ПАТ “Мотор Січ” — один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок, що постачає продукцію більш ніж до 100 країн світу. Чистий дохід підприємства у першому півріччі 2020 року зріс на 16,3% до 4 млрд 728,9 млн грн.

4 серпня 2020 року, як повідомляється на сайті DCH, група досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

У повідомленні Xinwei зазначено, що того ж дня DCH та Skyrizon направили першу спільну заявку на придбання “Мотор Січі”.

В кінці серпня АМКУ, за словами DCH, повернув заявку, не прийнявши її до розгляду “через ряд технічних процедурних моментів”. За компаніями було залишено право подати заявку повторно, що і було зроблено.

Примітно, що у 2019 році Xinwei теж подавала заявку на придбання “Мотор Січі”, тоді — спільну з держконцерном “Укроборонпром”. Ця заявка була відкликана у зв’язку з новими домовленостями з DCH Ярославського.

За даними джерела “Інтерфаксу” в уряді, нині майже 75% акцій “Мотор Січ” вже належить групі китайських власників. Крім того, 40% акцій “Мотор Січі” перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у порушеному в липні 2017 року кримінальному провадженні.