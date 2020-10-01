Про це повідомляє видання “Інтерфакс Україна”.
Згідно з повідомленням Xinwei на Шанхайській фондовій біржі, відповідна заявка на придбання “Мотор Січі” була спрямована 23 вересня.
Як відомо, ПАТ “Мотор Січ” — один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок, що постачає продукцію більш ніж до 100 країн світу. Чистий дохід підприємства у першому півріччі 2020 року зріс на 16,3% до 4 млрд 728,9 млн грн.
4 серпня 2020 року, як повідомляється на сайті DCH, група досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited.
У повідомленні Xinwei зазначено, що того ж дня DCH та Skyrizon направили першу спільну заявку на придбання “Мотор Січі”.
В кінці серпня АМКУ, за словами DCH, повернув заявку, не прийнявши її до розгляду “через ряд технічних процедурних моментів”. За компаніями було залишено право подати заявку повторно, що і було зроблено.
Примітно, що у 2019 році Xinwei теж подавала заявку на придбання “Мотор Січі”, тоді — спільну з держконцерном “Укроборонпром”. Ця заявка була відкликана у зв’язку з новими домовленостями з DCH Ярославського.
За даними джерела “Інтерфаксу” в уряді, нині майже 75% акцій “Мотор Січ” вже належить групі китайських власників. Крім того, 40% акцій “Мотор Січі” перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у порушеному в липні 2017 року кримінальному провадженні.
- Влітку 2019 року The Wall Street Journal повідомляла, що тодішній радник американського президента Дональда Трампа планує приїхати до Києва, щоб переконати керівництво підприємства “Мотор Січ” і владу України не укладати угоду з Пекіном про продаж підприємства. Болтон впевнений, що володіння заводом допоможе Китаю отримати доступ до важливих технологій. 27 серпня Болтон прибув до України.
- На думку експертів, візит Болтона продемонстрував парадоксальне — збіг інтересів США і Росії в питанні угоди з продажу підприємства “Мотор Січ” Китаю. При цьому США зацікавлені в ослабленні Китаю, а Росія — України.
- В листопаді 2019 року повідомлялося, що американський бізнесмен і засновник великої приватної військової компанії Blackwater веде перемовини про покупку українського виробника аерокосмічної техніки “Мотор Січ”.