Компанія Sony представила новий геймпад для ігрової консолі PlayStation 5, котра знаходиться в розробці.

Про це повідомляє видання The Verge.

Новий бездротовий контролер називається DualSense. Новинка прийде на зміну контролерам DualShock.

Новий геймпад має низку істотних змін у порівнянні з попередньою моделлю Dualshock 4. Найбільш помітна візуальна зміна – нова двоколірна схема оформлення (корпус виконано в білому кольорі з чорними вставками).

На передній панелі геймпада з’явилася кнопка Create (“Створити”), яка замінить кнопку Share (“Поділитися”). Вона відповідатиме за інноваційний спосіб створення ігрового контенту.

Одним із ключових нововведень є тактильна віддача, яка, наприклад, дозволить відчути “жорсткість при водінні віртуального автомобіля”.

Тактильну віддачу отримали і тригери L2 і R2 (великі кнопки під вказівними пальцями гравця).

Заряджатися DualSense буде за допомогою порту USB-C. Також у контролері є вбудовані мікрофони. Вони дозволять використовувати голосовий зв’язок в іграх без гарнітури.

Світлова панель у новому геймпаді буде оформлена по-іншому: вона розміщена під сенсорною панеллю так, щоб світло розсіювався зліва і справа.

Даних про вартість поки немає. Її оголосять ближче до дати виходу PlayStation 5 (орієнтовно восени). Для порівняння, DualShock 4 коштував $ 59,99.