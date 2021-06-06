Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із супутником зв'язку SXM-8 для радіокомпанії SiriusXM і успішно вивела його на орбіту.

Про це повідомляється у Twitter компанії. Докладніше пише видання Space.

Запуск відбувся на космодромі на мисі Канаверал в штаті Флорида в 00:26 за часом Східного узбережжя США (07:26 за Києвом). Через 31 хвилину супутник був виведений на орбіту.

Falcon 9’s first stage booster has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/gwz6GIdhns — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2021

Після відділення перший ступінь Falcon 9 приземлилася на платформу в океані. Перший ступінь ракети-носія використовується вже третій раз – до цього вона доставила на МКС астронавтів місії Crew-1 і Crew-2.

Супутник SXM-8 належить американській радіокомпанії SiriusXM, яка веде супутникову трансляцію музичного і розважального контенту. У грудні 2020 року SpaceX вже вивела супутник SXM-7 на орбіту, але через місяць після запуску він отримав пошкодження.