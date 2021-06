Про це повідомляється у Twitter компанії. Докладніше пише видання Space.

Запуск відбувся на космодромі на мисі Канаверал в штаті Флорида в 00:26 за часом Східного узбережжя США (07:26 за Києвом). Через 31 хвилину супутник був виведений на орбіту.

Falcon 9’s first stage booster has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/gwz6GIdhns

— SpaceX (@SpaceX) June 6, 2021