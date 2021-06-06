Про це повідомляється у Twitter компанії. Докладніше пише видання Space.
Запуск відбувся на космодромі на мисі Канаверал в штаті Флорида в 00:26 за часом Східного узбережжя США (07:26 за Києвом). Через 31 хвилину супутник був виведений на орбіту.
Falcon 9’s first stage booster has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/gwz6GIdhns
— SpaceX (@SpaceX) June 6, 2021
Live webcast of SXM-8 mission → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/MesakMwAaY
— SpaceX (@SpaceX) June 6, 2021
Deployment of SXM-8 confirmed pic.twitter.com/3RHYWqU7qS
— SpaceX (@SpaceX) June 6, 2021
Після відділення перший ступінь Falcon 9 приземлилася на платформу в океані. Перший ступінь ракети-носія використовується вже третій раз – до цього вона доставила на МКС астронавтів місії Crew-1 і Crew-2.
Супутник SXM-8 належить американській радіокомпанії SiriusXM, яка веде супутникову трансляцію музичного і розважального контенту. У грудні 2020 року SpaceX вже вивела супутник SXM-7 на орбіту, але через місяць після запуску він отримав пошкодження.
- У середині травня американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із 52 супутниками “Starlink”.