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Компанія Структум продовжує роботи в проекті зі спорудження повітряної лінії електропередачі на Заході України, а саме у Львівській області та Прикарпатті, що дозволить забезпечити безаварійну і безперебійну роботу електричних мереж регіону. Для підключення новозбудованої ПЛ будуть виконані роботи по установці необхідного обладнання на ПС 750 кВ “Західноукраїнська” і ПС 330 кВ “Богородчани”.

Що виконано станом на серпень

Будівництво почалося в листопаді минулого року. Станом на серпень 2021 року на повітряній лінії 330 кВ “Західноукраїнська – Богородчани” від опори №18 до підстанції 330 кВ “Богородчани” виконано наступне:

в повному обсязі демонтаж існуючої ділянки опор ПЛ 330 кВ з демонтажем фундаментів, проводів і грозозахисного троса;

в повному обсязі встановлені анкерно-кутові металеві опори типу У330-3В, проміжні металеві опори типу ПМГ330 і П330-2т, проміжні залізобетонні опори типу ПБ330-7н;

змонтовано 51,588 з 60,534 (85,22%) км фазних проводів і грозозахисного троса;

змонтовано 51,04 з 64,01 (79,74%) км волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ);

2 з 3 перебудов на перетинах з ПЛ 10 кВ.

Від підстанції 750 кВ “Західноукраїнська” до опори №18 в районі Бурштинської теплової електростанції зроблено наступне:

монтаж 39 з 40 (97,50%) фундаментів під анкерно-кутові металеві опори;

збірка і підйом 39 з 40 (97,50%) анкерно-кутових металевих опор типу У330-3В;

встановлено 125 з 141 (88,65%) залізобетонних проміжних опор типу ПБ330-7н;

змонтовано 27,697 з 43,195 (64,12%) км фазних проводів і грозозахисного троса;

змонтовано 16,49 з 46,17 (35,72%) км волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ).

На ПС 750 кВ “Західноукраїнська” в комірці №4 ОРУ 330 кВ виконані роботи:

монтаж трансформаторів напруги, лінійного роз’єднувача та поставлено під напругу 330 кВ;

по монтажу кабельної провідникової продукції ОРУ 330 кВ;

по влаштуванню водовідвідних лотків і заміні кабельних лотків на ОРУ 330 кВ;

по реконструкції будівлі цивільної оборони.

Компанія Структум, виступає в реалізації даного проекту, як Генпідрядник, і безпосередньо є виконавцем будівельних і проектних робіт.