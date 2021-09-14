Американська компанія Colossal збирається за допомогою технологій генної інженерії виростити тварин, схожих до тих, які жили в тундрі тисячі років тому. Йдеться про генетичне воскресіння шерстистого мамонта.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Якщо експеримент виявиться вдалим і вдасться дійсно відновити мамонтів – їх знову поселять у сибірську тундру та спостерігатимуть за їх життєдіяльністю.

“Це важлива сфера для нас… Це може все змінити”, – пояснив біолог Гарвардської медичної школи Джордж Черч, який протягом восьми років очолював невелику групу дослідників, які розробляють інструменти для “воскресіння мамонтів”.

Компанія отримала на цей проєкт фінансування розміром 15 мільйонів доларів. Дослідження проводитимуть в лабораторії Черча й робитимуть експерименти у лабораторіях в Бостоні та Далласі.

Займатися експериментом буде Еріон Хісоллі. Завдання експерименту – відредагувати ДНК слонів, додавши гени, які відповідають таким характерним якостям мамонта, як густа шерсть, товстий шар жиру для захисту від холоду.

Геноми шерстистих мамонтів вченим вдалося зібрати зі скаменілостей. Після цього дослідники склали список найважливіших розбіжностей між мамонтами та слонами. Вони виокремили 60 специфічних генів, які є визначальними саме для мамонтів: шерсть, жир, форма черепа і так далі.

Дослідники сподіваються, що за кілька років їм вдасться отримати ембріони мамонтоподібних слонів та створять популяцію мамонтів. Наразі кліматичні умови в тундрі Сибіру та в у Північній Америці, де раніше жили мамонти, змінилися. Повітря надто швидко нагрівається та виділяється більше вуглекислого газу.

Можливо, мамонти сприятимуть розв’язанню кліматичних проблем. Дослідники пояснили, що мамонти були “інженерами екосистеми”, підтримуючи трав’яний покров та знищуючи мох, оскільки валили дерева та удобрювали ґрунт своїми відходами життєдіяльності. Наразі в тундрі багато моху, а коли там жили мамонти – було більше трави.