Covid-19 Україна

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Компанія Zoom подорожчала до $50 млрд

Zoom Video Communications Inc. досягла ринкової вартості в більше 50 мільярдів доларів.

Понеділок, 1 червня 2020, 13:27

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Уточнюється, що Zoom Video Communications Inc., що виробляє програмне забезпечення дял відеоконференцій, зросла до 179,48 доларів (на 9,7%). Це дало компанії ринкову вартість в 50,6 мільярдів доларів.

Відзначається, що ринкова вартість Zoom в даний момент перевищує вартість фармацевтичної компанії Biogen Inc і компанії Deere.

Фото: Bloomberg

За планами інвесторів, різке використання программми для відеозв’язку в умовах пандемії коронавірусу, призведе і до подальшого довгострокового зростання доходів.

Повідомляється, що засновник Zoom Ерік Юань минулої п’ятниці збільшив свій особистий капітал на 800 мільйонів доларів.

Раніше стало відомо, що Zoom не забезпечує наскрізне шифрування відеодзвінків. Крім того, на платформу Zoom подали в суд через приховане поширення персональних даних.

Google заборонив своїм співробітникам на їх гаджетах використовувати популярний додаток для відеоконференцій Zoom.

Теги: Zoom, стоимость, карантин

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