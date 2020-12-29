Про це йдеться у звіті Tech Transparency Project (TTP), повідомляє The Verge.

Розслідувачі TTP з’ясували, що Lens Technology, яка постачає скло для гаджетів для таких компаній, як Amazon, Apple і Tesla, використовувала тисячі уйгурів в рамках неприпинюваної кампанії китайського уряду спрямованої проти нацменшини.

Йдеться про так звану програму скорочення бідності у Сіньцзяні, в рамках якої представників нацменшини примушують жити в таборах ідеологічної обробки, часто —відмовлятися від ісламу і вивчати мандаринський діалект, після чого їх відправлять на працю на різні фабрики по всьому Китаю.

TTP, посилаючись на повідомлення ЗМІ (зокрема, Global Times of China) та урядові звіти, показує, що Lens Technology використовувала примусову працю представників меншини в рамках цієї програми. У звіті наведені також відео, що показують протест робітників Lens Technology, зі змісту плакатів яких випливає, що вони походять з Сіньцзяну.

Одночасно було опубліковано розслідування BuzzFeed News, у якому було додатково розкрито масштаби кампанії проти уйгурської меншини. Зокрема, розповідається про велику мережу заводів, що побудовані в таборах. Австралійський інститут стратегічної політики повідомляє про близько 100 компаній, що використовували працю насильно переселених уйгурів, серед яких Apple і Amazon, а H&M, Nike, Nintendo тощо.

Активісти і правозахисники жорстко критикують табори, примусове переселення та робочі програми, та неодноразово закликали великі компанії, зокрема, Apple, зайняти більш рішучу позицію проти цього.

У звіті TTP наголошується, що акцентування уваги саме на співпраці Lens Technology з Apple є доречним, оскільки компанія нібито лобіювала закон про запобігання примусової праці уйгурів, що передбачає введення санкції проти технологічних компаній США через зв’язки з кампанією примусової праці китайського уряду.

Реакція Apple

Apple заперечила свою причетність до практики примусової праці в Китаї або зв’язок з нею, заявивши, що вона регулярно перевіряє своїх постачальників і не бачить доказів того, що Lens Technology використовувала таких працівників на виробничих лініях Apple.

“Apple категорично проти примусової праці. […] Раніше в цьому році ми підтвердили, що у жодного з наших постачальників немає уйгурських робітників з урядових програм на виробничих лініях Apple”, — йдеться в заяві представника Apple Джоша Розенстока.

The Verge зауважує, що заява компанії не суперечить звіту TTP, адже розслідувачі не надають підтверджень, що примусова праця використовувалася саме для роботи над компонентами Apple.