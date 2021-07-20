Про це, зокрема, інформують японське інформаційне агентство Kyodo та американський телеканал CNN.
Скандал навколо музиканта розгорівся через його старі інтерв’ю, дані двом японським виданням у 1994 і 1995 роках.
У них Оямада розповідав про свої знущання над однокласниками, зокрема з інвалідністю. При цьому він не виявив належного жалю з приводу своїх дій.
Про інтерв’ю згадали після того, як оргкомітет Олімпіади назвав 52-річного Оямаду одним із авторів музики для церемонії відкриття Олімпійських ігор.
У соцмережах розгорівся скандал: користувачі вимагали звільнення музиканта.
“Неможливо дозволити людині, яка, вже будучи дорослою, хвалилася знущаннями над однокласниками з обмеженими можливостями, брати активну участь у Паралімпійських іграх”, – йшлося в одному з повідомлень у соцмережах.
Користувачі нагадували й про інші скандали та проблеми, пов’язані з цією Олімпіадою. “Олімпійські ігри в Токіо наповнені такою кількістю проблем, що неможливо описати їх всі. Це, в деякому сенсі, легендарна Олімпіада”, – написав один із користувачів.
16 липня музикант вибачився за свої старі інтерв’ю та дії (знущання над однокласниками). Він заявив, що був “незрілим”, а вибачитися раніше йому заважало почуття вини.
Попри це суспільне обурення змусило його подати у відставку.
“Я з болем усвідомив, що прийняття пропозиції про мою музичну участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Токіо не було сприйнято багатьма людьми”, – оголосив Кейго Оямада в понеділок, інформує агентство ВВС.
Відтак, він залишив творчу групу церемонії відкриття Олімпіади.
В оргкомітеті Олімпіади назвали дії Оямади “абсолютно неприйнятними”. Комітет вирішив усе ж прийняти його відставку (хоча після вибачень не планувалося його звільняти).
Композицію Оямади не будуть використовувати під час церемонії відкриття 23 липня. Композитор не братиме участі і в церемонії відкриття Паралімпійських ігор.
Варто зазначити, що це не перший скандал, пов’язаний із Олімпіадою в Токіо.
Так, у березні головний креативний директор церемоній відкриття і закриття Олімпійських ігор в Токіо Хіроші Сасакі запропонував запросити модель plus size на роль “олімпійської свині”. Після цього він звільнився.
Перед цим розгорівся сексистський скандал навколо голови оргкомітету Олімпійських ігор у Токіо Йосіро Морі. Він заявив на засіданні Олімпійського комітету 3 лютого, що жінки занадто багато говорять. Це висловлювання прозвучало під час обговорення питання про збільшення кількості жінок у складі ради директорів.
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