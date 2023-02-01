Внаслідок обшуку у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій Державним бюро розслідувань було виявлено список бажань, серед яких: заробити мільйон доларів, соболина шуба та годинник Breguet.

Про це повідомляє “Українська правда”, посилаючись на поінформованих співрозмовників та ДБР.

Зазначено, що під час обшуку у жінки виявили кілька “списків бажань” до 2018 та 2021 Нового року. Відтак, у 2018 посадовиця мріяла про підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та годинник Breguet.

“А в 2021 році чиновниця напророкувала собі посаду в.о. глави податкової служби столиці, все ще бажала відпочити із чоловіком у Лондоні та на Мальдівах і заробити 1 мільйон доларів”, – відзначають ЗМІ.

Крім того, у Бюро зазначили, що рівень життя посадовиці не відповідає рівню її офіційних доходів: Датій має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів.

Коментуючи виявлені ДБР “списки бажань”, виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк сказала, що “публікувати такі приватні речі було зайвим”.

За її словами, подібні “записочки” не будуть доказом у суді, навпаки – стануть підставою заявити про “надмірне втручання в приватне життя”.