У “Європейській правді” опублікували категорії громадян, на яких це не поширюється.

Наразі збережено заборону на некритичні поїздки.

Також в країнах-членах ЄС зберегли право на в’їзд для наступних категорій громадян:

  • Громадяни, які їдуть на навчання;
  • Моряки, які добираються до корабля;
  • Громадяни, які подорожують транзитом через територію Євросоюзу;
  • Висококваліфіковані фахівці, професійні навички котрих необхідні країні;
  • Члени сімей громадян Євросоюзу;
  • Громадяни, у яких є вид на проживання в країнах ЄС;
  • Сезонні працівники;
  • Дипломати.

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В цілому, ЄС дозволив в’їзд на свою територію для резидентів таких країн, як Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай і Китай.

Важлива деталь – українці, які живуть в зазначених країнах, зможуть приїхати в одну з країн Євросоюзу з туристичною метою, наприклад.