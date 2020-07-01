У “Європейській правді” опублікували категорії громадян, на яких це не поширюється.
Наразі збережено заборону на некритичні поїздки.
Також в країнах-членах ЄС зберегли право на в’їзд для наступних категорій громадян:
- Громадяни, які їдуть на навчання;
- Моряки, які добираються до корабля;
- Громадяни, які подорожують транзитом через територію Євросоюзу;
- Висококваліфіковані фахівці, професійні навички котрих необхідні країні;
- Члени сімей громадян Євросоюзу;
- Громадяни, у яких є вид на проживання в країнах ЄС;
- Сезонні працівники;
- Дипломати.
В цілому, ЄС дозволив в’їзд на свою територію для резидентів таких країн, як Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай і Китай.
Важлива деталь – українці, які живуть в зазначених країнах, зможуть приїхати в одну з країн Євросоюзу з туристичною метою, наприклад.
- Рада Європейського союзу ухвалила рішення щодо відкриття зовнішніх кордонів для громадян 14 країн. Україна до цього списку не увійшла.