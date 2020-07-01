Незважаючи на обмеження Євросоюзу на прийом громадян з інших країн через епідеміологічну обстановку в зв'язку з коронавірусом, декого це не стосується.

У “Європейській правді” опублікували категорії громадян, на яких це не поширюється.

Наразі збережено заборону на некритичні поїздки.

Також в країнах-членах ЄС зберегли право на в’їзд для наступних категорій громадян:

Громадяни, які їдуть на навчання;

Моряки, які добираються до корабля;

Громадяни, які подорожують транзитом через територію Євросоюзу;

Висококваліфіковані фахівці, професійні навички котрих необхідні країні;

Члени сімей громадян Євросоюзу;

Громадяни, у яких є вид на проживання в країнах ЄС;

Сезонні працівники;

Дипломати.

В цілому, ЄС дозволив в’їзд на свою територію для резидентів таких країн, як Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай і Китай.

Важлива деталь – українці, які живуть в зазначених країнах, зможуть приїхати в одну з країн Євросоюзу з туристичною метою, наприклад.