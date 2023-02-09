Apple iPhone у 14-му поколінні показав значне збільшення відмінностей між базовими та флагманськими лінійками. У цьому матеріалі ми спробуємо оцінити, кому не варто обмежувати себе функціоналом базової лінійки та віддати перевагу флагманській моделі.

Контент-мейкери оцінять камерний модуль

Традиційно гордість «яблучного» смартфона – його камерний модуль. Він складається з фронталки та відразу трьох об’єктивів на задній панелі (основний, надширококутний та телефото), їх можливості посилює сканер LiDAR. У 14-му поколінні об’єктиви камер вперше мають дозвіл на 48 Мп. Смартфон знімає у портретному, нічному, спортивному, панорамному режимі, може робити макрофотографії та записувати відео у професійному форматі ProRes. З новинок варто відзначити кінематографічний режим, який автоматично змінює масштабування та робить переходи між об’єктами у відео плавними та м’якими.

Спеціально для блогерів: потужний процес та широкі можливості для обробки відео

Айфон 14 Про Макс працює на базі процесора А16 Біонік, який у порівнянні з попередником став потужнішим на 40%. Крім того, використовується графічний процесор GPU та система машинного навчання Neural Engine, можливості якої зросли на третину. Тепер нейродвигун може обробляти більше 16 трлн кожну секунду. Трохи зросла оперативна пам’ять (до 8-16 гігабайт), накопичувальна у максимальній комплектації досягає 1 терабайта. Встановлено останню версію операційної системи. Для цього смартфона в буквальному значенні слова немає складних або нездійсненних завдань.

Шанувальники екстремального туризму: зв’язок там, де інші смартфони не ловлять

У 14-му поколінні у смартфона з’явилася нова опція Crash Detection. Її можливості засновані на новому понад чуйному акселераторі. Телефон дуже точно визначає момент ДТП і відразу, не чекаючи дій користувача, відправляє повідомлення до екстрених служб, прикріпивши до них точні географічні координати. Якщо мобільного покриття у місці аварії немає, смартфон підключиться до супутникового зв’язку.

До додаткових переваг необхідно додати збільшений автономний час роботи. «Яблучний» телефон працюватиме до 18-20 години при перегляді онлайн-відео, а в енергоефективному режимі “протримається” більше доби.

Чи зацікавила новинка? Ви можете зараз замовити її у фірмовому інтернет-магазині продукції Apple My Cloud Store. Тут на вас чекають офіційні гарантії якості, демократичні ціни з можливістю оформлення розстрочки та швидка доставка в будь-яку точку України.