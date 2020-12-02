Про це свідчать дані Держстату.
В середньому платіжка на одну сім’ю зросла з 555,5 до 741,9 грн. У жовтні українці погасили понад 9 млрд грн (близько 82%) з нарахованих сум, а рік тому – 5,8 млрд грн (понад 83%).
Відповідно, борг українців за комуналку у жовтні збільшився на 1,7 млрд грн. Загалом заборгованість становить 56,1 млрд грн.
Найбільше за комунальні послуги нарахували жителям Києва (1,48 млрд грн), Харківської (944 млн грн), Дніпропетровської (925 млн грн), Київської (794 млн грн) та Львівської (763 млн грн) областей.
- Раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що поки немає підстав підвищувати комунальні тарифи для українців. За його словами, є підстави для того, щоб змінити ставлення споживачів до енергоефективності своїх будинків.