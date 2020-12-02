У жовтні 2020 року українцям нарахували 11 млрд грн за надання комунальних послуг. Ця сума на 57% перевищує торішній показник у розмірі 7 млрд грн.

Про це свідчать дані Держстату.

В середньому платіжка на одну сім’ю зросла з 555,5 до 741,9 грн. У жовтні українці погасили понад 9 млрд грн (близько 82%) з нарахованих сум, а рік тому – 5,8 млрд грн (понад 83%).

Відповідно, борг українців за комуналку у жовтні збільшився на 1,7 млрд грн. Загалом заборгованість становить 56,1 млрд грн.

Найбільше за комунальні послуги нарахували жителям Києва (1,48 млрд грн), Харківської (944 млн грн), Дніпропетровської (925 млн грн), Київської (794 млн грн) та Львівської (763 млн грн) областей.