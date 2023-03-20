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«Комуністична партія Радянського Союзу»: СБУ знешкодила підконтрольну ФСБ російську організацію

У результаті спецоперації у Києві та ще шістьох регіонах нашої держави нейтралізовано підпільні осередки так званої "Комуністичної партії Радянського Союзу". Це підконтрольна ФСБ російська організація, яка бере активну участь у проведенні підривної діяльності проти України.

Понеділок, 20 березня 2023, 11:16
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Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначено, що після повномасштабного вторгнення організатори об’єднання намагались створити в нашій державі розгалужену мережу власних “обкомів”. Їхні “активісти” мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати “комендатури” для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій.

Як повідомляється, до власних осередків агітували приєднуватись місцевих жителів, у тому числі колишніх та діючих військових, які розпочинали службу за часів СРСР. Встановлено, що прокремлівську організацію очолює Юрій Щіпков – керівник “Центрального комітету більшовиків”, який перебуває у Москві.

Наголошено, що саме за його вказівкою було створено підпільні “філії” об’єднання у Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях. До їх функціонування ворог залучив більше ніж 45 осіб, які використовували власні оселі для конспіративних зустрічей учасників ворожого підпілля та планування підривних заходів.

Також додається, що вказівки на проведення злочинних дій отримували безпосередньо від очільника московського “ЦК” через спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили:

  • російські паспорти
  • незареєстровану зброю та боєприпаси
  • ​мобільні телефони із доказами листування з російським “куратором”
  • прокремлівські агітаційні матеріали.
Теги: ФСБ, агресія Росії, війна, знешкоджено, Комуністична партія, підривна діяльність, повномасштабна війна, Радянський союз, російська агресія, російська організація, російсько-українська війна, СБУ, СРСР

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