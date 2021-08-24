Увечері 24 серпня відбувся концерт італійського співака Андреа Бочеллі “Голос моєї душі” у супроводі Національного симфонічного оркестру України. Захід проходив біля Маріїнського палацу, а пускали лише запрошених.

Про це повідомляють #Букви.

Міністерство культури та інформаційної політики, анонсуючи захід, не сповістило, чи буде вхід вільним або платним.

Утім інформацію про те, що потрапити на захід зможе не кожен, можна знайти на наданій міністерством афіші, щоправда — маленьким шрифтом у самому низу.

#Букви зверталися з питаннями стосовно вартості та організаторів виступу Андреа Бочеллі, а також про те, чи буде захід безплатним і чи потрібно замовляти квитки, до Міністерства культури та інформаційної політики України та Офісу президента. Утім відповіді отримано не було.

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Державне управління справами відповіло на запит з цього приводу, однак ці та ряд інших запитань проігнорувало.

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З нагоди концерту навіть перекрили Маріїнський парк. Охоронці мали забезпечувати, аби на концерт потрапляли лише ті, хто має запрошення.

Однак для декого, як-от співачка Ольга Полякова, яка не показувала запрошення, охоронці робили виняток. Відео, розповсюджені в соцмережах, демонструють реакцію охочих потрапити на виступ на безпідставний дозвіл на вхід для співачки.

Благодійний концерт, але не для звичайних смертних. 🤷🏻‍♂️ P.S. Полякову впустили навіть без запрошення… pic.twitter.com/jEVHBQuQmL — Букви (@Bykvu) August 24, 2021

На поширених у мережі фото з заходу можна побачити віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука, секретаря РНБО Олексія Данілова, Сергія Шефіра — помічника президента Володимира Зеленського, очільника Держгеокадастру Романа Лещенка, міністра фінансів Сергія Марченка.

Все для народу, але не тоді, коли приїздить італійський оперний співак На концерт італійського оперного співака Андреа Бочеллі зібралися "слуги народу", Зеленський, бізнесмени, зірки шоубізу. З нагоди концерту навіть перекрили Маріїнський парк і зробили вхід за запрошеннями. pic.twitter.com/1BoMrQoM3U — Букви (@Bykvu) August 24, 2021

Був на заході й сам президент — спільно з дружиною Оленою Зеленською. Глава держави поділився світлинами з заходу у своєму Instagram. Він заявив, що захід був благодійним.

“Важливо, що місія заходу – благодійна. Зібрані кошти будуть спрямовані на створення центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука”, — написав він.

На кадрах можна побачити співачку Тіну Кароль — на сцені разом з Андреа Бочеллі. В коментарях вона подякувала Зеленському.

На тій самій афіші можна побачити, що організатором заходу виступила Modern Art Foundation. Відповідна благодійна організація — “БФ “МОДЕРН АРТ ФАУНДЕЙШН” — була створена лише два місяці тому.

Згідно з даними YouControl, єдиним засновником і керівником фонду є Лісімова Лідія Григорівна.

Зауважимо, що людина з таким самим прізвищем, ім’ям та по батькові є директоркою Державного підприємства “Центр-сервіс” що належить до сфери управління Державного управління справами.

На сайті “Центр-сервіс” можна знайти біографію директорки, де зазначено, що вона є директоркою БО “БФ “ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ” та керівницею МГО “ЖІНКА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ”.

Адреса реєстрації МГО “ЖІНКА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ” збігається з місцем реєстрації засновниці “БФ “МОДЕРН АРТ ФАУНДЕЙШН”.