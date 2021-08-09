2 серпня Президент Володимир Зеленський презентував масові заходи до Дня Незалежності України, серед яких анонсував проведення великого святкового концерту. Згодом був створений сайт, присвячений цьому концерту, на якому оголосили його учасників.
Учасниками концерту стали 34 виконавця, деякі гастролювали в Росії, відвідували Крим під час війни та знімали штани перед російською публікою. Про це ми писали раніше.
На сайті концерту є активне посилання на компанію, яка продає квитки. Це відомий сервіс з продажу квитків “Карабас” (karabas.com).
Вартість квитків коливається від 200 до 2700 грн.
Також, що на сайті концерту до Дня Незалежності, що на сервісі з продажу квитків на нього вказується, що концерт є благодійним та спрямований на підтримку Marchuk Art Foundation. Він заснований задля “реалізації ідеї Президента України зі створення центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука”.
Тобто, виходить, що концерт – це піар особисто Президента Зеленського та його “ідей”. За гроші платників податків під соусом “благодійності”.
Адже організація концерту також коштувала грошей платникам податків. Ще у травні Кабмін прийняв постанову з планом заходів до Дня Незалежності, де в тому числі фігурував концерт. А потім Мінфін уточнив суму, яка необхідна для виконання цієї постанови – вона склала 5,4 млрд грн.
Тепер давайте подивимось, а що ж це за сервіс “Карабас”. Що він з себе являє, хто є власником та які скандали є довкола нього.
На сайті сервісу є розділ публічної оферти, де вказується найменування суб’єкта господарювання, якому належить сайт. Це – ТОВ “КРБС”.
Засновником та бенефіціаром ТОВ “КРБС” є Миропольцева Ніоніла Анатоліївна, а директором – Олена Алексєєва. Про них, окрім участі в цій організації, більше нічого невідомо. Але щось знайти вдалось – за повідомленнями ЗМІ, Олена Алексєєва є бухгалтером Максима Плахтія.
В реальності, сервіс carabas.com пов’язують з Максимом Плахтієм. Навіть на сторінці “Карабасу” в Facebook, він вказувався як засновник.
Але до цього сервісу мала відношення ще одна людина – Євген Фінкельштейн, громадянин Російської Федерації.
Згідно досьє видання “КоммерсантЪ”, він є власником холдингу РМІ, до якого входять промоутерська компанія PMI Show, квитковий оператор на території РФ “Кассир.ру”, “РМІ-девелопмент”, а також “Інститут краси на Горохової”.
Фінкельштейн є засновником ТОВ “Білетна агенція “Карабас”, де мав контрольну частку (52,65%) разом з Надією Соловйовою (40%), яка також є громадянкою РФ.
Як і чому існують два “Карабаси”? Відповідь проста – в 2012 році Фінкельштейн купив частку “Карабасу” у Плахтія за $1,75 млн.
Незабаром після цього, розпочалась російська агресія в Криму та в Східній Україні, тому Плахтій вирішив, що “краще не світити російські активи”.
“Потім сталися події Майдану 2014 року. Ну і те, що “зараз краще не світити російські активи і так далі”. Це було красиво завуальовано. Ми писали листи, він відповідав на ці листи тільки по телефону. Кожен раз обіцяв переоформити компанію на домен Карабаса. Говорив, що у нас такі українські закони, але він так цього і не зробив і до того моменту, поки вже не підійшов конфлікт», – розповів пізніше Фінкельштейн.
Також він додав, що Плахтій не виплачував дивіденди та довів компанію до банкрутства.
В 2020 році Фінкельштейн звинуватив Плахтія в шахрайстві. У відповідь, Плахтій все заперечив та сказав, що звинувачення Фінкельштейна стали для нього повною несподіванкою.
Потім Євген Фінкельштейн на своїй сторінці в Facebook підтвердив, що його звинувачення були вірними, а він буде звертатися для вирішення ситуації в українські та європейські суди.
Згідно повідомлення УНІАН, Максим Плахтій ще в 2017 році створив нове ТОВ “КРБС” (і це підтверджується відкритими джерелами), і перевів туди всі гроші з ТОВ Карабас. Виявилося, що домен сайту і торгову марку він також оформив на себе. Крім того, повідомляється, що Плахтій незаконно скористався оборотними грошима Карабаса. За оцінками, це близько 50-60 млн грн. Але підтвердження у відкритих джерелах знайти не вдалось.
Виходить, що на концерт, присвячений Дню Незалежності, квитки продає фірма, за якою тягнуться скандали та звинувачення в шахрайстві.