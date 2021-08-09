Тема концерту до Дня Незалежності України викликала суспільний резонанс – неоднозначний список учасників, платний вхід під маскою «благодійності» поставили багато питань. Сьогодні розкажемо про компанію, через яку продаються квитки на захід.

2 серпня Президент Володимир Зеленський презентував масові заходи до Дня Незалежності України, серед яких анонсував проведення великого святкового концерту. Згодом був створений сайт , присвячений цьому концерту, на якому оголосили його учасників.

Учасниками концерту стали 34 виконавця, деякі гастролювали в Росії, відвідували Крим під час війни та знімали штани перед російською публікою. Про це ми писали раніше.

На сайті концерту є активне посилання на компанію, яка продає квитки. Це відомий сервіс з продажу квитків “Карабас” (karabas.com).

Вартість квитків коливається від 200 до 2700 грн.

Також, що на сайті концерту до Дня Незалежності, що на сервісі з продажу квитків на нього вказується, що концерт є благодійним та спрямований на підтримку Marchuk Art Foundation. Він заснований задля “реалізації ідеї Президента України зі створення центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука”.

Тобто, виходить, що концерт – це піар особисто Президента Зеленського та його “ідей”. За гроші платників податків під соусом “благодійності”.

Адже організація концерту також коштувала грошей платникам податків. Ще у травні Кабмін прийняв постанову з планом заходів до Дня Незалежності, де в тому числі фігурував концерт. А потім Мінфін уточнив суму, яка необхідна для виконання цієї постанови – вона склала 5,4 млрд грн.

Тепер давайте подивимось, а що ж це за сервіс “Карабас”. Що він з себе являє, хто є власником та які скандали є довкола нього.

На сайті сервісу є розділ публічної оферти, де вказується найменування суб’єкта господарювання, якому належить сайт. Це – ТОВ “КРБС”.

Засновником та бенефіціаром ТОВ “КРБС” є Миропольцева Ніоніла Анатоліївна, а директором – Олена Алексєєва. Про них, окрім участі в цій організації, більше нічого невідомо. Але щось знайти вдалось – за повідомленнями ЗМІ, Олена Алексєєва є бухгалтером Максима Плахтія.

В реальності, сервіс carabas.com пов’язують з Максимом Плахтієм. Навіть на сторінці “Карабасу” в Facebook, він вказувався як засновник.

Але до цього сервісу мала відношення ще одна людина – Євген Фінкельштейн, громадянин Російської Федерації.

Згідно досьє видання “КоммерсантЪ”, він є власником холдингу РМІ, до якого входять промоутерська компанія PMI Show, квитковий оператор на території РФ “Кассир.ру”, “РМІ-девелопмент”, а також “Інститут краси на Горохової”.

Фінкельштейн є засновником ТОВ “Білетна агенція “Карабас”, де мав контрольну частку (52,65%) разом з Надією Соловйовою (40%), яка також є громадянкою РФ.

Як і чому існують два “Карабаси”? Відповідь проста – в 2012 році Фінкельштейн купив частку “Карабасу” у Плахтія за $1,75 млн.

Незабаром після цього, розпочалась російська агресія в Криму та в Східній Україні, тому Плахтій вирішив , що “краще не світити російські активи”.

“Потім сталися події Майдану 2014 року. Ну і те, що “зараз краще не світити російські активи і так далі”. Це було красиво завуальовано. Ми писали листи, він відповідав на ці листи тільки по телефону. Кожен раз обіцяв переоформити компанію на домен Карабаса. Говорив, що у нас такі українські закони, але він так цього і не зробив і до того моменту, поки вже не підійшов конфлікт», – розповів пізніше Фінкельштейн.

Також він додав, що Плахтій не виплачував дивіденди та довів компанію до банкрутства.

В 2020 році Фінкельштейн звинуватив Плахтія в шахрайстві. У відповідь, Плахтій все заперечив та сказав, що звинувачення Фінкельштейна стали для нього повною несподіванкою.

Потім Євген Фінкельштейн на своїй сторінці в Facebook підтвердив , що його звинувачення були вірними, а він буде звертатися для вирішення ситуації в українські та європейські суди.

Згідно повідомлення УНІАН, Максим Плахтій ще в 2017 році створив нове ТОВ “КРБС” (і це підтверджується відкритими джерелами), і перевів туди всі гроші з ТОВ Карабас. Виявилося, що домен сайту і торгову марку він також оформив на себе. Крім того, повідомляється, що Плахтій незаконно скористався оборотними грошима Карабаса. За оцінками , це близько 50-60 млн грн. Але підтвердження у відкритих джерелах знайти не вдалось.

Виходить, що на концерт, присвячений Дню Незалежності, квитки продає фірма, за якою тягнуться скандали та звинувачення в шахрайстві.