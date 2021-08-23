Благодійний концерт у Національному академічному театрі опери та балету України імені Т. Г. Шевченка, який заплановано на сьогодні, 23 серпня, обійшовся державі у майже 3,5 млн грн.

Про це повідомляють #Букви.

Точна вартість контракту становить 3 млн 496 тис. 493 грн.

Державне підприємство “Державна театрально-видовищна агенція” на порталі закупівель ProZorro оголосило тендер на “Послуги з організації та проведення благодійного концерту в Національному академічному театрі опери та балету України імені Т.Г.Шевченка”. Очікувана вартість 3 496 493 грн.

Закупівля була проведена за скороченою переговорною процедурою з одним учасником, без проведення публічних торгів. Переможець – ФОП Богдан Тріль.

Згідно із протоколом погодження договірної ціни, наприклад, на облаштування самого лише тенту піде 77 000 грн. А на декорування цього намету – 2 млн 33 тис. грн. Створення концепції декорування оцінено у 76 000 грн.

Забезпечення музичного супроводу вуличної локації обійдеться у майже 300 000 грн; на костюми та реквізити для учасників вуличної локації піде 350 000 грн.