Про це повідомляють #Букви.
Точна вартість контракту становить 3 млн 496 тис. 493 грн.
Державне підприємство “Державна театрально-видовищна агенція” на порталі закупівель ProZorro оголосило тендер на “Послуги з організації та проведення благодійного концерту в Національному академічному театрі опери та балету України імені Т.Г.Шевченка”. Очікувана вартість 3 496 493 грн.
Закупівля була проведена за скороченою переговорною процедурою з одним учасником, без проведення публічних торгів. Переможець – ФОП Богдан Тріль.
Згідно із протоколом погодження договірної ціни, наприклад, на облаштування самого лише тенту піде 77 000 грн. А на декорування цього намету – 2 млн 33 тис. грн. Створення концепції декорування оцінено у 76 000 грн.
Забезпечення музичного супроводу вуличної локації обійдеться у майже 300 000 грн; на костюми та реквізити для учасників вуличної локації піде 350 000 грн.
- Раніше повідомлялося, що розробкою та реалізацією креативною комунікаційною кампанією та концепцією “Кримської платформи” президента Володимира Зеленського займається фізична особа-підприємець Ігор Малахов за майже 7 млн грн.