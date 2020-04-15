Концертну залу Ahoy в Роттердамі (Нідерланди), яка мала приймати "Євробачення-2020", переобладнали в госпіталь для лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Роттердамську концертну залу Ahoy, яка мала приймати пісенний конкурс “Євробачення-2020” в травні, переобладнали в госпіталь. У її залах, які зазвичай використовуються для проведення концертів, торгових ярмарків та міжнародних спортивних заходів, можуть розміститися 680 лікарняних ліжок. Перші 80 вже встановлені.

“Ми побудували його за останні два тижні, і тепер я організовую всіх медсестер і лікарів, які будуть тут працювати”, — розповів директор новоствореного центру по догляду за хворими Хьюго Кейзекамп.

Протягом півтора місяця з моменту, коли був зафіксований перший випадок COVID-19 в Нідерландах, кількість хворих стрімко зростало. Станом на вечір 15 квітня в Нідерландах підтверджено вже 28,3 тисяч випадків COVID-19, більше 3 тисяч пацієнтів з коронавірусною інфекцією загинули.

Але в останні дні кількість госпіталізацій по країні знизилася до менш ніж 200 в день. Таким чином, новостворений центр Ahoy, в якому, як передбачалося, матимуть приймати пацієнтів з коронавірусною інфекцією та іншими захворюваннями, може не знадобитися.

“Це були б хороші новини, тому що це означало б, що наша існуюча система догляду справляється”, — зазначила Саскія Баас, чиновниця служби охорони здоров’я.