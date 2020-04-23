Про це повідомляється в соцмережі Facebook.
“Мережеве співтовариство “Словотвір” (Slovotvir) – майданчик для пошуку, обговорення і відбору точних відповідностей до іноземних словами. Тут зібрано понад 5000 запозичень і близько 26 000 варіантів їх перекладу. Деякі з них пропонуємо вашій увазі. Чи приживуться ці новоутворення? Сказати важко. Деякі заперечать: навіщо, мовляв, щось мудрувати, якщо вже є готові, звичні запозичення? Віримо, що разом, спільними зусиллями громади, зможемо знайти гідну заміну чужізмам і зробити свій невеликий внесок в розвиток української мови. Творимо нові е слова разом”, – йдеться в повідомленні.
Інститут запропонував розглянути і замінити іншомовні на точні відповідні українські слова. Так, наприклад, кешбек пропонується замінити словом коштоверт, а мастхев – кончетреба.
Така пропозиція Інституту мовознавства спровокувала скандал в соцмережі. Так, деякі українці обурилися словами-замінниками і написали гнівні коментарі під постом.
“Прикольний у вас інститут. Особисто я, дуже не впевнений, що запропоновані варіанти доречні. Більш того, така ” iншіна” не дуже правильна граматично. Наприклад, Wi-Fi, це ніяк не “бездрiт”, тому що, спочатку це не “безпровод” і навіть не “wireless”. Ця назва технології “бездроту”, а значить, взагалі ніяк не перекладається”, “Сподіваюся, це карантинний жарт? Прошу не кидати в мене тапками, але навіщо ускладнювати, якщо ми вже і так звикли до інтернаціоналізм і запозичень? Як “комп’ютер”, “телефон”, і т.д. замінити тепер? “,” Це нагадує спроби російської влади, змусити російськомовне населення говорити “себяшка” замість Селфі і “руссіано”, замість американо “,” Нікого не слухайте. Це шикарна ідея. Називайте мене просто Анна Кончатреба. Ваша віддана прихильниця “,” Навіщо ?? Дурість, і так приїжджаючи навіть до Львова половину слів не розумієш. Так поступово з’явиться ще одна нова мова. Треба об’єднувати людей, а не роз’єднувати! І об’єднувати добрими вчинками, а не конфліктом з мовою в різних областях нашої країни !! А діти ?? Їм вже легше говорити іноземною, ніж щороку переучувати наші нові правила і слова”, – пишуть українці.
Користувачі скаржилися, що адміністратори сторінки Інституту мовознавства видаляли неугодні коментарі і блокували підписників.
- 22 травня український Уряд схвалив нову редакцію Українського правопису, замінивши тим самим стару версію 1992 року. Пізніше Інститут мовознавства імені О. Потебні НАН України на своєму сайті опублікував повний текст документа. Загалом у новій редакції налічується 282 сторінки, на яких докладно пояснюються головні зміни написання тих чи інших українських слів. #Букви розбиралися, чи суттєвих змін зазнав Український правопис.