Про це повідомляється в соцмережі Facebook.

“Мережеве співтовариство “Словотвір” (Slovotvir) – майданчик для пошуку, обговорення і відбору точних відповідностей до іноземних словами. Тут зібрано понад 5000 запозичень і близько 26 000 варіантів їх перекладу. Деякі з них пропонуємо вашій увазі. Чи приживуться ці новоутворення? Сказати важко. Деякі заперечать: навіщо, мовляв, щось мудрувати, якщо вже є готові, звичні запозичення? Віримо, що разом, спільними зусиллями громади, зможемо знайти гідну заміну чужізмам і зробити свій невеликий внесок в розвиток української мови. Творимо нові е слова разом”, – йдеться в повідомленні.

Інститут запропонував розглянути і замінити іншомовні на точні відповідні українські слова. Так, наприклад, кешбек пропонується замінити словом коштоверт, а мастхев – кончетреба.

Така пропозиція Інституту мовознавства спровокувала скандал в соцмережі. Так, деякі українці обурилися словами-замінниками і написали гнівні коментарі під постом.

“Прикольний у вас інститут. Особисто я, дуже не впевнений, що запропоновані варіанти доречні. Більш того, така ” iншіна” не дуже правильна граматично. Наприклад, Wi-Fi, це ніяк не “бездрiт”, тому що, спочатку це не “безпровод” і навіть не “wireless”. Ця назва технології “бездроту”, а значить, взагалі ніяк не перекладається”, “Сподіваюся, це карантинний жарт? Прошу не кидати в мене тапками, але навіщо ускладнювати, якщо ми вже і так звикли до інтернаціоналізм і запозичень? Як “комп’ютер”, “телефон”, і т.д. замінити тепер? “,” Це нагадує спроби російської влади, змусити російськомовне населення говорити “себяшка” замість Селфі і “руссіано”, замість американо “,” Нікого не слухайте. Це шикарна ідея. Називайте мене просто Анна Кончатреба. Ваша віддана прихильниця “,” Навіщо ?? Дурість, і так приїжджаючи навіть до Львова половину слів не розумієш. Так поступово з’явиться ще одна нова мова. Треба об’єднувати людей, а не роз’єднувати! І об’єднувати добрими вчинками, а не конфліктом з мовою в різних областях нашої країни !! А діти ?? Їм вже легше говорити іноземною, ніж щороку переучувати наші нові правила і слова”, – пишуть українці.

Користувачі скаржилися, що адміністратори сторінки Інституту мовознавства видаляли неугодні коментарі і блокували підписників.